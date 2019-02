repubblica

: Quando l’emoji finisce in tribunale: boom di casi negli ultimi anni. E nel futuro andrà peggio… - filmring : Quando l’emoji finisce in tribunale: boom di casi negli ultimi anni. E nel futuro andrà peggio… - afterthefall92 : Quando usciamo l'emoji per Android di @THEREALMYSSKETA - fvali11 : @lasoncini Primo pensiero quando ho visto il tweet. Manca l’ emoji del sospiro di sollievo. -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Nelle corti Usa mai tante sentenze in cui gli onnipresenti pittogrammi digitali finiscono fra le prove o gli indizi portati in aula e a volte fondamentali per il giudizio finale. Ma non mancano i problemi