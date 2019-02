Napoli | il capitano dei vigili va dal barbiere con l' auto di servizio e il collega autista

Napoli - Hamsik : 'Tornerò per i saluti. Insigne è il capitano perfetto' : Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport: "Quando ho saputo dell'interesse del Dalian mi sono subito messo in contatto con Carrasco " ha dichiarato lo slovacco " Andrò a Shangai per allenarmi in ...

Hamsik - Napoli addio. Il saluto del capitano azzurro : Hamsik, Napoli addio. Il saluto finale – Si conclude ufficialmente oggi l’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Un’avventura indimenticabile, lunga 12 anni, che ha portato il centrocampista a battere ogni record in maglia azzurra. Il numero di gol, superando Maradona, il numero di presenze; lo slovacco si è preso Napoli e il […] L'articolo Hamsik, Napoli addio. Il saluto del capitano azzurro proviene da ...

Napoli - arrivederci al capitano : Marek Hamsik è del Dalian : Marek Hamsik è un giocatore del Dalian Yifang dalle 20.30 di questa sera, il Napoli saluta dunque il suo capitano Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha annunciato parlando a ‘Kiss Kiss Napoli’ ciò che era atteso ormai da diversi giorni. L’avvocato partenopeo ha infatti dichiarato che Marek Hamsik ha lasciato il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis: “E’ un giocatore del Dalian Yifang dalle 20.30 di ...

Calcio - Serie A : Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal mercato il capitano : Marek Hamsik resterà un giocatore del Napoli! Questa è la clamorosa notizia che un’ora fa è stata fatta trapelare dalla società partenopea. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Napoli ha confermato che è saltato il trasferimento dello slovacco alla squadra del Dalian Yifang: “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con ...

Napoli - l'ultima cena di Hamsik con la squadra : «A presto capitano» : L?ultima volta insieme. L?ultimo saluto di Marek Hamsik. Il Napoli dà il suo arrivederci al capitano di tante battaglie e il lungomare di Coroglio è la location ideale per...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

Hamsik in Cina o Giappone? L’agente del capitano del Napoli risponde alle voci di mercato : Marek Hamsik alle prese con gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a tuffarsi nella seconda parte di stagione che sarà ancora al Napoli Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è stato interpellato in merito al futuro del proprio assistito. Sono tante le voci di mercato attorno a Marek, alcune delle quali lo vorrebbero all’estero in tempi brevi. Così però forse non sarà, almeno secondo quanto rivelato dall’agente ai ...

Infortunio Hamsik - il capitano del Napoli out un mese : Infortunio Hamsik – La distrazione al bicipite femorale della coscia destra priverà Ancelotti del suo capitano per almeno un mese. Infatti, Hamsik rimarrà fuori almeno fino a fine gennaio e potrà tornare in campo per la partita contro il Milan o per quella contro la Sampdoria. Il che significa che il rientro potrà avvenire tra il 26 gennaio e il 2 febbraio. Lo slovacco potrebbe spuntare la convocazione e qualche minuto in uno dei due ...

Caso Koulibaly - Sala : «Chiedo scusa - l'Inter faccia capitano ad Asamoah» Figc : «Inter-Napoli andava sospesa» : E adesso? Dopo i cori razzisti rivolti in particolare dai tifosi dell'Inter al centrale del Napoli Kalidou Koulibaly , il tecnico della squadra partenopea Carlo Ancelotti ha detto con chiarezza che la ...

Koulibaly capitano - vero leader del Napoli di Ancelotti : Una fascia non solo simbolica Ne abbiamo scritto subito dopo la pubblicazione della formazione ufficiale di Cagliari-Napoli: Ancelotti ha dato il via alla rivoluzione. Rivoluzione interna eppure storica, dato che era dal 2013 che il Napoli non rinunciava contemporaneamente a Insigne, Mertens, Callejon e Hamsik all’inizio di una partita ufficiale. I quattro reduci dell’era Benitez erano in panchina insieme ad Albiol, mentre la squadra ...

Koulibaly : «Un orgoglio essere capitano del Napoli» : L’intervista a Sky Kalidou Koulibaly intervistato da Sky al termine di Cagliari-Napoli: «Per me è un orgoglio indossare la fascia da capitano. Ero un po’ emozionato, ma dovevo pensare alla partita. Alla fine abbiamo vinto, è andata bene. Dopo la partita di martedì abbiamo dimostrati di essere forti, siamo molto felici». Il gol di Milik e la voglia di questo gruppo: «Sapevamo di essere attesi a una risposta. Nella ripresa siamo ...