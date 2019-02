Londra toglie la cittadinanza alla ragazza fuggita con l' Isis - Nei giorni scorsi aveva

tgcom24.mediaset

: RT @MediasetTgcom24: Londra toglie la cittadinanza alla ragazza fuggita con l'Isis #isis - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Londra toglie la cittadinanza alla ragazza fuggita con l'Isis #isis - GaiaPace2 : RT @MediasetTgcom24: Londra toglie la cittadinanza alla ragazza fuggita con l'Isis #isis - RafaelPLD : RT @MediasetTgcom24: Londra toglie la cittadinanza alla ragazza fuggita con l'Isis #isis -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Non potrà fare ritorno a casa Shamima Begum, laallontanatasi 15enne danel 2015 insieme con due coetanee di fede musulmana come lei per unirsi alle file dell'in Siria, perché il ...