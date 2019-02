È morto Karl Lagerfeld | leggendario Kaiser della moda | aveva 85 anni

morto Karl Lagerfeld - leggendario "Kaiser" della moda : È Morto Karl Lagerfeld, leggendario stilista, sarto e fotografo tedesco. Kaiser Karl, così lo chiamavano nel mondo della moda, aveva 85 anni e attualmente era direttore creativo per...

Karl Lagerfeld - stilista e icona della moda - è morto a Parigi a 85 anni : La divisa di Lagerfeld è leggenda , come il suo lavoro nel mondo della moda. Il Kaiser ha diretto con fermezza per decenni due prestigiose maison, Chanel e Fendi , a cui ha dato un'impronta ...

E' morto a 85 anni il noto stilista Karl Lagerfeld - era direttore creativo di Chanel : Il mondo della moda è stato colpito nelle scorse ore da un brutto lutto. All'età di 85 anni infatti, è venuto a mancare lo stilista tedesco Karl Lagerfeld. noto soprattutto per essere stato il direttore creativo di Fendi e Chanel, noti marchi della moda, era soprannominato da tutti, "Kaiser Karl", questo proprio perché era una figura di spicco nel panorama stilistico mondiale. Oltre a fare lo stilista, Legerfeld era illustratore e artista, ...

morto lo stilista - fotografo e designer Karl Lagerfeld : La moda è in lutto per la morte dello stilista, fotografo e designer Karl Lagerfeld. Direttore creativo di Fendi e

morto Karl Lagerfeld - il Kaiser della moda aveva 85 anni : ... a pochi giorni dall'inizio della Paris Fashion Week A poche ore da Milano moda Donna e a meno di una settimana dall'inizio della Paris Fashion Week, nel pieno del mese della moda invernale, il mondo ...

Karl Lagerfeld è morto - lutto nel mondo della moda : Come è morto Karl Lagerferld? Il mondo della moda è in lutto. È morto Karl Lagerfeld a Parigi. Il direttore creativo di Fendi e Chanel si è spento all’età di 85 anni. Per ora non si sanno le motivazioni del suo decesso. A dare la notizia l’agenzia francese di Vanity Fair che fa sapere che il […] L'articolo Karl Lagerfeld è morto, lutto nel mondo della moda proviene da Gossip e Tv.

Karl Lagerfeld è morto a 85 anni : malattia e causa morte. Chi era lo stilista : Karl Lagerfeld è morto a 85 anni: malattia e causa morte. Chi era lo stilista Il mondo della moda piange la scomparsa di Karl Lagerfeld, stilista morto martedì 19 febbraio 2019 all’età di (forse) 85 anni dopo una lunga malattia. E noto per il contributo dato al settore della moda, soprattutto come direttore artistico di case come Fendi e Chanel. Andiamo a scoprire chi era Karl Lagerfeld e come si è sviluppata la sua brillante carriera. ...

E’ morto Karl Lagerfeld - il direttore creativo di Chanel aveva 85 anni : E' morto Karl Lagerfeld. Lo stilista s'è spento all'Ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, dove era ricoverato da ieri. aveva 85 annni. Lo stato di salute del grande creatore di moda, direttore creativo del brand Chanel, preoccupava da varie settimane. Il 22 gennaio, per la prima volta nella sua carriera, il Kaiser "stanco" non era apparso alla sfilata primavera-estate 2019 di Chanel. Al momento la causa della morte non è ...

morto Karl Lagerfeld - leggendario stilista : giovedì sarà svelata la sua ultima collezione per Fendi : È Morto Karl Lagerfeld, leggendario stilista, sarto e fotografo tedesco. Kaiser Karl, così lo chiamavano nel mondo della moda, aveva 85 anni e attualmente era direttore creativo per...

Addio a Karl Lagerfeld : è morto a Parigi il re icona dell'alta moda : Il "freelance" del fashion - "Amo considerarmi un freelance. Questa parola è l'unione di free, libero come ho sempre voluto essere, e lance che ricorda la parola francese lancé, com'era definita un ...

È morto Karl Lagerfeld. Strazio nel mondo della moda : Ci sono addii che sono difficili da accettare. Tipo quello a Karl Lagerfeld, “Kaiser”, cioè l’imperatore. L’imperatore della moda. Lo stilista per eccellenza. Il mitico, l’ineguagliabile Karl Lagerfeld è morto a Parigi, all’età di 85 anni il 19 febbraio 2019. A darne notizia il magazine francese Closer. Oltre che stilista era fotografo, illustratore, artista, designer, icona pop e fashion superstar. Era una leggenda e da oggi il mondo della moda ...

morto Karl Lagerfeld - lo stilista aveva 85 anni : la moda piange il suo re : È Morto Karl Lagerfeld, leggendario stilista, sarto e fotografo tedesco. Kaiser Karl, così lo chiamavano nel mondo della moda, aveva 85 anni ed attualmente era direttore creativo per...

È morto Karl Lagerfeld - leggendario stilista di Fendi e Chanel : È morta un’icona della moda. Nel giorno dell’apertura delle sfilate milanesi, è scomparso, a 85 anni (ma la vera età, che ha sempre tenuta rigorosamente segreta, forse è più alta) Karl Lagerfeld, storico direttore creativo di Chanel e Fendi. E non è azzardato dire che da oggi il pianeta moda, da lui rivoluzionato e abitato controcorrente per una vi...

Karl Lagerfeld è morto - lutto nel mondo della moda : Come è morto Karl Lagerferld? Il mondo della moda è in lutto. È morto Karl Lagerfeld a Parigi. Il direttore creativo di Fendi e Chanel si è spento all'età di 85 anni. Per ora non si sanno le motivazioni del suo decesso. A dare la ...