Dazi auto | Germania | fase più difficile colloqui con Usa è adesso

Dazi Usa sull'auto - la Germania trema : E proprio nel momento in cui il Paese, evitata per un soffio la recessione, deve comunque fare i conti con la netta frenata dell'economia e con problemi del settore bancario così seri da richiedere l'...

Usa minacciano Dazi su auto europee - da Ue 'reazione rapida' : Roma, 18 feb., askanews, - La commissione Ue risponderà in maniera 'rapida e adeguata' a eventuali dazi degli Stati Uniti sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Dopo un rapporto presentato alla ...

Dazi auto.Ue : pronti reagire contro Usa : 13.20 Se gli Stati Uniti dovessero introdurre Dazi contro le automobili europee, "la Commissione europea reagirebbe in modo adeguato". Lo ha detto il portavoce della stessa Commissione, Schinas, rispondendo a una domanda sulla minaccia dell'amministrazione Trump di imporre Dazi alle auto prodotte nell'Ue. "Se fosse il caso, saremmo in grado di reagire immediatamente", ha aggiunto il portavoce.

Export - la frenata dell’auto tedesca colpisce la componentistica italiana. E all’orizzonte c’è la minaccia dei Dazi Usa : Il conto del dieselgate arriva anche all’Italia. Proprio mentre dietro l’angolo si profilano nuove e più pesanti minacce di dazi americani. L’introduzione delle nuove regole di omologazione delle auto con l’arrivo, dal primo settembre scorso, di una differente e univoca modalità di misurazione di consumi e delle emissioni, ha inferto un brutto colpo all’industria automobilistica tedesca già fiaccata dagli scandali. ...

Trump inquieta Merkel : Berlino in attesa delle decisioni Usa sui Dazi per le auto tedesche : La recessione tecnica sfiorata per un pelo, il calo della produzione industriale e degli ordini, il fallimento della trattativa Alstom-Siemens, i timori crescenti per una hard Brexit. La locomotiva tedesca è in panne e i timori che a Washington decidano di estendere la guerra dei dazi anche alle importazioni di auto, dopo l'alluminio e l'acciaio, agita i sonni dell'industria tedesca. Angela Merkel, alla Conferenza sulla sicurezza a cui ha ...

Guerra commerciale : Cina sospende Dazi aggiuntivi auto - abbassa per tre mesi tariffe esistenti da 40% al 15% : La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà ...

Cina - Verso la riduzione dei Dazi sulle auto Usa : La Cina sarebbe pronta a ridurre i dazi sulle importazioni di auto dagli Stati Uniti portando la tassazione dal 40 al 15%. L'indiscrezione arriva da Bloomberg ed è confermata dalla Reuters, la quale cita, come fonte, un anonimo funzionario della Casa Bianca. Il tweet di Trump. Una manovra in tal senso, d'altra parte era già stata annunciata in un tweet dal presidente Usa, Donald Trump, subito dopo un incontro ...

