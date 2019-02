: Borse, Tokyo perde lo 0,12% in apertura - NotizieIN : Borse, Tokyo perde lo 0,12% in apertura - TelevideoRai101 : Borse, Tokyo perde lo 0,12% in apertura - new_EconoMIA : RT G_DiVittorio: Il dato sull'Auto cinese è brutto ma i mercati salgono Perchè? Si scontano politiche accomodanti,… -

Partenza in calo per la Borsa dicon gli investitori cauti in attesa dalla direzione di Wall Street dopo la pausa per la festività, negli Stati Uniti, del President Day. L'indice Nikkei cede lo 0,12% a 21.256,10 punti in avvio.(Di martedì 19 febbraio 2019)