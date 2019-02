Addio | e grazie per il Pesce

optimaitalia

(Di martedì 19 febbraio 2019)Gira voce io sia una persona vendicativa.Lo so, perché a volte qualcuno che evidentemente non crede alle voci che girano, si azzarda a riferirmelo. In genere, quando ho finito con lui non ha più tanta voglia di fare il dubbioso, e probabilmente sarebbe disposto a mettere una mano sul fuoco sul fatto che esistono gli elfi, se qualcuno glielo riferisse.Nei fatti non credo sia vero, il fatto che esistano gli elfi, ovvio, ma anche questa faccenda del mio essere vendicativo.Ho poca memoria, o forse dovrei dire una memoria selettiva. Fatico a ricordarmi i volti delle persone, a ricordarmi i nomi, figuriamoci se posso serbare rancori e progettare vendette per quello che qualcuno mi ha fatto o mi ha detto.Poi, essendo la mia memoria selettiva, è chiaro, sono capace di ricordarmi un torto subito anche a distanza di decenni, magari tirando in ballo cavalli che affogano dal culo ...