Accordo UE su nuovi limiti di emissioni di CO2 dal trasporto | WWF | “Finalmente si

(Di martedì 19 febbraio 2019)si comincia ad affrontare uno dei problemi più seri, quello delledi CO2 derivante dal, in particolare da quello delle merci. L’tra Consiglio, Parlamento e Commissione europei raggiunto stamane prevede il taglio di un terzo delleentro il 2030. Non siamo ancora i livelli necessari – leandrebbero almeno dimezzate – ma ci auguriamo che quando gli obiettivi di riduzione saranno rivisti nel 2022 ci si avvicini maggiormente a un livello di riduzione in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C”, lo ha dichiarato Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia che aggiunge: “Numerosi i co-benefici: dal risparmio economico in termini di carburante per camionisti e aziende (-30% didi CO2 equivale a circa 60 mila euro di risparmio in cinque anni, per ogni camion) a ...