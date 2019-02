Troppi votanti | in tilt la piattaforma grillina Fattori | a Rousseau 90mila euro al mese

ilfogliettone

: Alle 10 la #PiattaformaRousseau era già intasata per i troppi votanti...Un po' come ai gazebo del #PD. ???? - M5S_Baroni : Alle 10 la #PiattaformaRousseau era già intasata per i troppi votanti...Un po' come ai gazebo del #PD. ???? - rocco1909 : RT @ca_tamburi: #PonzioPilatoSRL Crash della piattaforma Rousseau. Troppi votanti che vogliono #salvareSalvini oppure è tutto un complotto… - MG462gm : RT @M5S_Baroni: Alle 10 la #PiattaformaRousseau era già intasata per i troppi votanti...Un po' come ai gazebo del #PD. ???? -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Laè andata ina causa dell'alto numero di persone connesse. Gli iscritti pentastellati sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini. Questo ha spunto i vertici del Movimento a posticipare di un'ora l'inizio della votazione - dalle 11 alle 20 invece che dalle 10 alle 19 - poi a prorogarla fino alle 21.30, considerata "l'alta partecipazione" al voto. Intanto in una nota di Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiarito di non aver "mai espresso, neppure in modo informale, alcuna posizione o commento in ordine alla consultazione in corso sulla"."Ho votato con grande difficoltà, spero di essere riuscita a votare, perché mi si è disconnesso nel momento in cui ho deciso di votare no - afferma Elena, senatrice del M5s -. Perché io ho votato per ...