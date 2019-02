Snowboard - Coppa del Mondo PyeongChang 2019 : doppio quarto posto azzurro con March e Bormolini : Tornata in scena, dopo la pausa dedicata ai Campionati del Mondo statunitensi, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo sulle nevi coreane di PyegonChang, dove l’anno scorso si sono disputate le Olimpiadi. Una doppia gara in terra asiatica: sabato e domenica due PGS sia per gli uomini che per le donne. L’Italia non è riuscita però a centrare il podio. Gli azzurri ci hanno provato in tutti i modi, ma si sono dovuti accontentare della ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Schoeffmann al comando - quinta Nadya Ochner : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Andreas Prommegger - terzo Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Snowboard - Coppa del Mondo Pyeongchang 2019 : Prommegger e Hofmeister si impongono nel secondo PGS - quarto Maurizio Bormolini : Si è disputato oggi il secondo PGS a Pyeongchang (Corea del Sud), valido per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. Anche nella gara odierna un azzurro chiude ai piedi del podio. Nella prova maschile Maurizio Bormolini si deve infatti accontentare del quarto posto, sconfitto nella Small Final nettamente dal padrone di casa Lee Sangho per 1.39. Il 24enne azzurro può comunque essere soddisfatto della sua gara, visto che ottiene il miglior ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Totsuka e Castellet vincono a Calgary : A Calgary , Canada, si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Snowboard halfpipe e lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie messe i

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Ledecka e Kosir vincono i PGS di PyeongChang - March quarto. Ochner e Fischnaller in lotta per la generale : A PyeongChang (Corea del Sud), sulla pista che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2018, si è disputato un PGS valido per la Coppa del Mondo di Snowboard. Domani, nella stessa località asiatica, si replicherà con il terzultimo appuntamento della stagione. Brutta notizia in casa Italia: la nostra Nadya Ochner ha perso la leadership della classifica di specialità. Oggi la nostra portacolori si è fermata ai quarti di finale (squalificata contro la ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Totsuka e Castellet vincono a Calgary : A Calgary (Canada) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Snowboard halfpipe e lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie messe in scena dai funamboli della tavola. MASCHILE – Doppietta giapponese con Yuto Totsuka che batte Ruka Hirano per un punto e mezzo, il vicecampione del Campo la spunta con 89.00 contro 87.50 dell’avversario. Vittoria fondamentale anche in ottica classifica generale quando manca una ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Imai e Totsuka in testa dopo le qualificazioni a Calgary : A Calgary (Canada) è ripartita la Coppa del Mondo di Snowboard halfpipe dopo i Mondiali, la giornata odierna era riservata alle qualificazioni e come sempre lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie degli atleti impegnati in gara. FEMMINILE – Assente il fenomeno Chloe Kim, Campionessa del Mondo, a dettare legge è stata la giapponese Kurumi Imai che primeggia con 93.00 punti, quattro in più della cinese Cai Xuetong, argento iridato. ...

