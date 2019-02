Salvini | «Renzi? Niente da festeggiare»

Genitori Renzi ai domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatture. Salvini : nulla da festeggiare : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. I Genitori dell'ex premier ed ex...

Matteo Renzi lo annuncia - voterà “SI” contro Salvini per il caso Diciotti : Matteo Renzi non si nasconde e annuncia cosa voterà per la questione Salvini-Diciotti Il caso Diciotti comincia ad agitare sempre di più la politica italiana e i risultati del voto sulla piattaforma Rousseau potrebbero aprire scenari sconosciuti finora come ad esemprio una vera e propria crisi di governo che può mettere sulla graticola il Movimento … L'articolo Matteo Renzi lo annuncia, voterà “SI” contro Salvini per il caso ...

Lo "schiaffo" di Renzi a Salvini : "Voterò Sì sulla Diciotti" : In questo caso c'è una vicenda diversa dalla politica: su quella nave c'erano ragazze violentate e persone che secondo la magistratura avevano il diritto costituzionale di scendere. Tocca ai ...

Ovazione per Renzi a Milano : “Credo nella politica e nell’Italia - anche se oggi è rappresentata da Di Maio e Salvini” : “Partiamo dal finale, tanto non è un giallo. Non è giallo, né gialloverde, tranquilli”. Matteo Renzi apre così la presentazione del suo libro, “Un’altra strada”, al teatro Parenti di Milano. “Non mi candido alle primarie, non mi candido alle Europee”. Non sono mancate le frecciate ai leader di M5S e Lega: “La politica italiana oggi è rappresentata da Gigi Di Maio, ma io credo nell’Italia e ...

Che tempo che fa - Matteo Renzi fa la morale a Salvini : 'Oggi uno di colore in Italia...' : Matteo Renzi torna in televisione da Fabio Fazio e fa la morale a Salvini. Sempre la solita solfa del razzismo: 'Oggi una persona di colore ha paura a salire sull'autobus'. Evidentemente Matteo Renzi ...

Pd - Renzi : chi voleva riavere Ditta ha portato al governo Salvini : Roma, 16 feb., askanews, - 'Se fosse passato il referendum oggi il Paese sarebbe diverso e quelli che ci hanno fatto la guerra per riprendere il controllo della Ditta non riavranno la Ditta e hanno ...

Renzi : Salvini mette le divise perché non ha più chi stira le camicie : Roma, 16 feb., askanews, - 'Salvini si mette delle uniformi, della polizia, dei carabinieri. Va capito: a casa non ha più chi gli stira le camicie'. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore Pd, presentando ...

Renzi - come Salvini - attacca la Mogherini : 'Sua influenza pari a zero' - ma la lanciò lui : Matteo Renzi e Matteo Salvini condividono il nome di battesimo e poco altro. Sono avversari politici e non fanno quasi mai nulla per nasconderlo. Si fronteggiano a livello dialettico senza esclusione di colpi. E' noto, ad esempio, come l'ex presidente del Consiglio accusi l'attuale ministro dell'Interno di preoccuparsi più del suo successo social che della sua politica da leader del Viminale. Adesso, però, grazie al suo libro è stato possibile ...

Autonomia differenziata - stallo in Cdm. Salvini : non ci saranno cittadini di serie A e B : II ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro annuncia che il « testo finale» delle intese con Veneto, Lombardia e Emilia Romagna «verrà vagliato dalle Camere che saranno coinvolte in maniera adeguata nell'iter di approvazione»...

Matteo Renzi : “Non faccio autocritica sull’immigrazione - tenetevi il razzismo di Salvini” : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi ha presentato il suo libro 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani', a Roma, al Tempio di Adriano: "I populisti sono al governo, e se c'è un responsabile del fatto che non siamo noi al governo con il M5S ebbene quello sono io".Continua a leggere

Renzi : “Salvini è una Ferragni che non ce l’ha fatta. Credo che tra 10 anni farà il volontario per le Ong” : “Se Matteo Salvini facesse un ’10 years ago’ sarebbe il più interessante della storia di Instagram. Più di dieci anni fa, tifava per la Francia contro l’Italia nella finale del mondiale, e fece anche la radiocronaca su Radio Padania. Tirò anche le uova alle forze dell’ordine, ha fatto i cori razzisti contro i tifosi napoletani. Credo che tra dieci anni farà il volontario per le Ong… E’ uno che parla ...

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "È come una Chiara Ferragni che..." : Complice la presentazione del suo libro, torna a farsi vivo Matteo Renzi. E in conferenza stampa, il piddino passa all'attacco durissimo di Matteo Salvini. come? Tira fuori l'elenco trito e ritrito di tutto ciò sui cui il leghista avrebbe cambiato idea. Argomenti vecchi, morti, sepolti: dal fatto an