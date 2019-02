Pjanic | ' La Champions è un mio sogno e sono nel posto giusto per realizzarlo'

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Uno dei pilastri fondamentali di questa Juventus è Miralem, che, in un'intervista rilasciata a "Il Giornale", ha raccontato i suoi sogni professionali e quelli legati all'ambiente familiare. Il centrocampista inizia la sua testimonianza parlando del forte legame con la Bosnia. Nonostante non abbia mai vissuto in patria, vuole essere da esempio per i suoi connazionali e dimostrare che, con il lavoro e la perseveranza, si raggiungono ottimi risultati. Dopo aver dichiarato l'amor patrio, il bosniaco fa il punto sull'ottavo diLeague contro l'Atletico Madrid, sfida che non si preannuncia per nulla semplice perché entrambe le squadre tendono a chiudersi. I 'colchoneros', poi, fanno del pressing la loro arma, anche se la Juve può contare su individualità forti. Per Miralem sarebbe importante segnare un gol al Wanda Metropolitano, stadio dove è prevista la finale: un motivo in ...