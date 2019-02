Ora Wanda Nara piange | ' L' Inter è la nostra famiglia | vogliamo restare'

L'Inter vince ancOra : Sampdoria ko 2-1. Icardi e Wanda Nara a bordo campo : L' Inter di Luciano Spalletti vince ancora senza Mauro Icardi, a bordo campo con Wanda Nara sorridente e festante per la vittoria della sua squadra. A decidere la sfida in favore dei nerazzurri le ...

Caso Icardi – AncOra un messaggio social criptico - il tweet di Wanda Nara preoccupa i fan : Mauro verso l’addio? [FOTO] : Wanda Nara continua a non fare chiarezza: il nuovo tweet mette ancor più in crisi i tifosi interisti Tarda Ancora a risolversi la situazione tra Mauro Icardi e l’Inter: l’attaccante argentino salterà la partita di oggi contro la Sampdoria dopo il caos nato alla vigilia della sfida di Europa League mentre sui social i post suoi e della moglie continuano a mettere dubbi a tutti i tifosi. Nella notte, infatti, Wanda Nara, moglie e ...

Inter - Wanda Nara : sasso contro l'auto. E Ora vuole fare denuncia : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade, non lontano da San Siro,, un sasso ha colpito un ...

Icardi - Ora le scuse all'Inter. E Wanda toglie le foto : INVIATO A VIENNA - È il giorno del faccia a faccia con la squadra. E Mauro Icardi dovrà chiedere scusa per quanto accaduto negli ultimi giorni. Lo attende la società, lo aspettano i compagni, con ...

Icardi - Ora Wanda Nara studia la sua mossa : VIENNA - E adesso cosa farà Wanda Nara ? Sono in tanti a chiedersi quale sarà la prossima mossa della moglie-agente dell'attaccante argentino che domenica sera, come succede da inizio stagione, sarà ...

Calcio - Inter : Icardi innamOrato - gli auguri di San Valentino per Wanda : ROMA - Al cuore non si comanda. Mauro Icardi testimonia l'amore per la moglie e procuratore Wanda Nara con gli auguri di San Valentino via Instagram. La foto li ritrae eleganti e sorridenti, i ...

L'esuberante ascesa di Wanda Nara - signOra Icardi che fa tremare l'Inter : Troppa. Sin dall'aspetto di vamp bionda, procace nelle forme, provocante nell'aspetto, appariscente sempre e comunque, Wanda Nara, che ha sposato un attaccante di calcio dopo l'altro, da Maxi Lopez a Mauro Icardi, è eccessiva. Anche nei particolari, come la borsa di Chanel tempestata di diamanti di Sharowski che sfoggiava al matrimonio col centravanti dell'Inter, il 27 maggio 2014. Non puoi non notarla, Wanda. E, comunque, non puoi evitare di ...

Icardi - è tutta colpa di Wanda Nara : Ora rischia multa o sospensione : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Inter-Icardi, rottura totale: l'attaccante non parte per Vienna Icardi non è più capitano dell'Inter: sui social si scatena l'...

Rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è… velenoso : ancOra un attacco a Wanda Nara : Ivanna Icardi ci va giù pesante: ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l’annuncio dell’Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, ...

Inter - Ivana Icardi attacca ancOra Wanda : 'Non più Capitano? Se solo avesse una persona seria alle spalle...' : È il caso di Ivana Icardi , sorella di Maurito, che ormai da diverso tempo non perde occasione per attaccare pubblicamente e sui social Wanda Nara: 'Cronaca di una morte annunciata. Povero mio ...

Wanda attacca ancOra : 'Su Icardi escono cattiverie dall'Inter' : Non bastavano le parole di Spalletti subito dopo la vittoria di Parma - 'ora i direttori definiscano la questione rinnovo' - e il conseguente fastidio del club per un caso riesploso. Ad accendere ...

SignOra Wanda Nara - le spieghiamo il capitano Hamsik : Quale nave in difficoltà Cara Wanda Nara, la mia stima per la sua capacità di gestire il calciatore Icardi è enorme, ma c’è nelle sue parole a proposito di capitani, una sottile inesattezza che ora provo a spiegarle. . Hamsik non ha abbandonato la nave in difficoltà, anzi era il capitano della seconda forza del torneo – ormai da anni – ad un distacco lauto ma accettabile dalla prima, e con un abisso di vantaggio sulla terza e ...