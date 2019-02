Lutto cittadino a Vittoria | domani per i funerali di Valerio Cafiso

Michele - morto a 8 anni strangolato nel garage di casa : Lutto cittadino a Orsara di Puglia : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali del piccolo di Michele, il bimbo di 8 anni morto strangolato dai lacci di alcuni sacchi mentre giocava nel garage di famiglia. A scoprire il corpo senza vita il fratello di 14 anni. "In una piccola comunità come la nostra, dove i legami sono più stretti e prossimi, una perdita così tragica non può che toccare tutti".Continua a leggere