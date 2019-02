Ducati | si torna a parlare di elettrico | l' arrivo? Solo a determinate condizioni

MotoGP - Valentino Rossi : “La Yamaha deve prendere esempio dalla Ducati per tornare a vincere” : La stagione 2018 è andata agli archivi come una delle peggiori di sempre per la Yamaha. Il successo di Maverick Vinales in Australia ha interrotto una striscia record di ben 25 gare senza vittorie in MotoGP. Inoltre la scuderia di Iwata non è riuscita a piazzare alcun suo pilota nelle prime due posizioni del Mondiale come non accadeva dal 2007: Valentino Rossi ha concluso terzo, appena davanti al compagno di squadra spagnolo. Proprio il quasi ...