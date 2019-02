Diciotti | voto online del M5s su Salvini che rassicura | “Governo non cadrà” Berlusconi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) È il giorno delper il Movimento 5 Stelle sul caso, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì)a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada”. “Nessun timore del “tribunale del popolo – aggiunge – Io preferisco la giuria popolare proprio come Sanremo, piuttosto che la giuria di qualità dei fighetti radical chic”. E sottolinea che “grandi barricate dei 5 Stelle io non me vedo, sinceramente”. Arlo anche il vicepremier M5S Di Maio: “Luigi da subito mi ha parlato con ...