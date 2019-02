Usa,Nauert rinuncia candidatura all'Onu

: RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa '#Usa: Heather #Nauert si ritira da corsa ambasciatrice Onu #ANSA - mtrudel7 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa '#Usa: Heather #Nauert si ritira da corsa ambasciatrice Onu #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Usa: Heather #Nauert si ritira da corsa ambasciatrice Onu #ANSA - Agenzia_Ansa : #Usa: Heather #Nauert si ritira da corsa ambasciatrice Onu #ANSA -

La portavoce del Dipartimento di Stato ed ex anchor di Fox, Heather, ritira la suaper ambasciatrice americana all'Onu. Lo annuncia la stessaringraziando il presidente Trump per averla designata. "E' nel migliore interesse della mia famiglia il fatto che io ritiri il mio nome dalla corsa", affermain una nota. Decisione che diventa una nuova grana per Trump, chiamato ora a scegliere un altro candidato per sostituire la dimissionaria Nikki Haley che nel 2018 ha lasciato l'incarico,(Di domenica 17 febbraio 2019)