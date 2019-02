Siria | la minaccia di Trump | Prendetevi i jihadisti o li libereremo ...

Isis - il segretario Usa Pompeo ammette : “Resta minaccia - anche se ci ritiriamo da Siria”. Contro l’Iran “alleanza tipo Nato” : L’ammissione arriva di fronte ai rappresentanti della coalizione internazionale anti Isis, riuniti a Washington per un vertice tra tutti i Paesi membri. A parlare è il segretario di stato Usa, Mike Pompeo: “Contro il Califfato sono stati fatti molti progressi ma lo Stato islamico resta una pericolosa minaccia in Siria e in Iraq”. Un’altra spallata all’affermazione di Donald Trump, secondo cui “l’Isis è ...