San Severo | la scelta del candidato sindaco finisce a pugni fra leghisti

Niente accordo sul candidato sindaco - la riunione della Lega di San Severo finisce a cazzotti : È finita a cazzotti una riunione politica della Lega a San Severo, nel foggiano. La sera del 16 febbraio i vertici sanseveresi del partito di Salvini si erano incontrati per decidere il nome del candidato sindaco alle prossime amministrative. Come spiega La Voce di San Severo, parte della Lega locale spingeva per la candidatura di Anna Paola Giuliani, l'altra per Rosa Caposiena. Sul suo nome però sarebbero nate delle discussioni: ...

Sanremo 2019 - il figlio di Andrea Bocelli : «Padre severo - ma mi è servito» : Matteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo BocelliMatteo Bocelli«Dovesse andar male, ci sono sempre i trattori dell’azienda di famiglia». Se il cognome che porta gli si rivolterà contro, Matteo, figlio del maestro Andrea Bocelli (avuto dalla ex moglie, Enrica Cenzatti), ha già in tasca il piano B. Che smorza tensioni, aspettative, il suo ...

Terremoto in provincia di Foggia : epicentro a [San Severo] [tra San Severo e Manfredonia] - Sky TG24 - : Il sisma è stato registrato alle 16.10, a 5 km dal piccolo centro. Al momento non si registrano danni a persone o cose

Puglia : scossa di terremoto avvertita nel foggiano - vicino San Severo - dati INGV (31 gennaio 2019) : Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi, 31 gennaio 2019, esattamente alle 16.10, sulla Puglia settentrionale in prossimità del confine col Molise. Stando ai dati giunti...

Mafia - canzone neomelodica per il boss ucciso a San Severo 'Rimani il re di questa famiglia' : Ora arriva una canzone in suo onore: si chiama 'Texas', prende il nome da un quartiere di San Severo noto per numerosi casi di cronaca, ed è quasi un'apologia del boss, che nelle parole di Ciaccia ...

SanTA MARTINA/ Il 30 gennaio si ricorda la nobile romana che subì il martirio sotto AlesSandro Severo : SANTA MARTINA , martire, , la venerazione e la celebrazione dalla parte della Chiesa Cattolica romana che avviene il 30 di gennaio.

12 gennaio - "Indaco e gli illusionisti della danza" al Teatro "Verdi" di San Severo - Foggia - : La produzione continua con gli spettacoli "Nel Tempio delle Due Muse", presentato al Teatro Olimpico di Vicenza, e "Carmina Burana" al Teatro Comunale di Lonigo. Segue un decennio, sino al 2014, di ...

San Severo - due giovani inventano videogioco museo Taranto : Una scienza in continua espansione, quella della gamification, che vede i due esperti sanseveresi punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale.

Anticipazioni Il Segreto : Severo Santacuz e Carmelo commettono un omicidio : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera che la sera di Capodanno andrà regolarmente in onda su Rete 4. Nei prossimi episodi italiani che verranno trasmessi a gennaio, i fan dello sceneggiato assisteranno ad un nuovo omicidio. I protagonisti saranno Severo e il suo caro amico Carmelo, che decideranno di togliere la vita allo stalker di Adela. Da qualche giorno i telespettatori di Canale 5 hanno visto la maestra in momenti ...

Il Segreto - trame al 4 gennaio : Severo e Irene si spoSano - Mesia semina il panico : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Il Segreto che ci tiene compagnia anche in questi di giorni di festa e che vedremo in onda anche da martedì 1 gennaio a venerdì 4 gennaio su canale 5. La soap ideata da Aurora Guerra, continua a riservarci molte sorprese e colpi di scena e come vedremo negli episodi in onda la prossima settimana, assisteremo ad un nuovo matrimonio a Puente Viejo,. Si tratta di quello di Irene e Severo che ...

Il Segreto - spoiler : Julieta viene umiliata da Fernando - Severo e Irene si spoSano : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto in onda la prossima settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre, dove assisteremo al ritorno di Julieta a Villa Montenegro. La giovane, persuasa da Prudencio, sarà convinta che il colpevole della morte di Saul sia Fernando Mesia; accetterà così la proposta del marito di tornare a vivere sotto lo stesso tetto per poter scoprire la verità su quanto accaduto all'amato. La presenza di ...

Il Segreto - spoiler fino al 21 dicembre : Severo e Irene penSano alle nozze : Lunedì 17 dicembre apre le danze una nuova settimana con la longeva soap opera di Canale 5, 'Il Segreto' che metterà gli spettatori di fronte a nuovi colpi di scena. Una delle vicende principali si concentra intorno all'improvvisa sparizione di Saul, ucciso dal fratello Prudencio. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 21 dicembre svelano che viene ritrovato il corpo senza vita da parte di Meliton e Paco ma non si può ...

San Severo di Foggia. Operaio ucciso da un treno a Fiorenzuola d’Arda : Drammatico infortunio sul lavoro alla stazione di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Un Operaio di 59 anni, originario di