Navratilova contro le atlete trans | ' Una pratica folle | un vero imbroglio'

La battaglia di Martina Navratilova contro le atlete trans : "Competizione non equa - è una follia" : "Una pratica folle", un vero e proprio "imbroglio": Martina Navratilova, leggenda mondiale del tennis e icona gay dal giorno del suo coming out, torna a scuotere il mondo dello sport criticando la partecipazione di atlete transgender a gare femminili.Scrivendo per il Sunday Times Navratilova sottolinea che centinaia di atlete trans "hanno ottenuto onori come donne che sono oltre le loro capacità come uomini". "È sicuramente ...