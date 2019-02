Napoli | Ancelotti | Tra oggi e Firenze create 18 occasioni | ma zero gol

Napoli-Torino - Ancelotti : '18 palle gol in due gare - inaccettabile non aver mai segnato' : Il copione sempre il solito, fatto cioè di tante occasioni ma senza l'affondo decisivo: " E' mancato solo il gol, proprio come a Firenze " ha esordito Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport nel ...

Napoli-Torino - Mazzarri : “impressionato dalla squadra di Ancelotti” : Pareggio per il Torino nella gara di campionato contro il Napoli, ecco le parole di Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli è una squadra fortissima sono rimasto impressionato. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, anche con Aina che ha sbagliato l’ultimo passaggio, il Napoli non ti fa mai giocare ma complimenti anche alla nostra squadra. Belotti? All’attaccante piace fa gol, è un periodo che ...

Napoli-Torino - Ancelotti : “è mancato solo il gol” : solo un pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Torino, ecco le indicazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “è mancato il gol come è successo nella partita di Firenze, c’è stata concentrazione e motivazione, non possiamo accettare di produrre 18 occasioni e non fare gol in due partite. La squadra gioca bene ma non finalizza, questa è una colpa nostra. Siamo ben posizionati in classifica, la squadra ...

Il Napoli che non riesce a segnare è il nuovo problema per Ancelotti : Applausi a fine partita Il momento più bello sono stati gli applausi a fine partita. Pochi – circa ventimila – ma molto buoni gli spettatori al San Paolo. Che al triplice fischio finale di un fischiatissimo Fabbri, hanno applaudito il Napoli che ha mostra impegno ma non ha avuto la necessaria lucidità per battere il Torino. Giro di campo per i calciatori che sono stati applauditi e la curva B ha intonato il coro: “Vogliamo ...

Live Napoli-Torino 0-0 Ancelotti rilancia Ospina e Hysaj : Napoli e Torino si affrontano questa sera al San Paolo nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. I partenopei, secondi a 52 punti e reduci dall'impegno in Europa League, non stanno...

Napoli-Torino - le formazioni : Ancelotti sfodera i titolarissimi : Ancelotti sfodera i titolarissimi per Napoli-Torino. La formazione è praticamente la stessa di Zurigo-Napoli. Cambiano solo il portiere (Ospina al posto di Meret) e il terzino sinistro (Hysaj al posto di Ghoulam). Per il resto, formazione confermata, compreso il centrocampo. Bocciato Diawara. Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Karnezis, Meret, ...

Napoli Torino formazioni probabili - le scelte di Ancelotti e Mazzarri : Napoli Torino formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta su Sky, tra cui il match Napoli-Torino, in programma domenica 17 alle ore 20.30 (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q), […] L'articolo Napoli Torino formazioni probabili, le scelte di Ancelotti e Mazzarri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti : “Risultato buono - ma è mancata la finalizzazione” : ZURIGO NAPOLI 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro lo Zurigo nella partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: “Debutto in Europa League? Beh, l’Europa è sempre qualcosa di particolare, il risultato è buono. Insigne? Sta […] L'articolo Zurigo-Napoli, Ancelotti: “Risultato buono, ma è ...

Napoli - Ancelotti : "Buon risultato. Campo e pallone - un disastro" : In casa dello Zurigo, il Napoli trionfa 3-1 ed è ora a un passo dagli ottavi di finale di Europa League. Insigne e Callejon indirizzano il match nel primo tempo, prima della rete di Zielinski della ...

Zurigo-Napoli 1-3 - Ancelotti domina ma paga una disattenzione nel finale : L'adattamento alla piccola Europa - l'ultimo obiettivo rimasto al Napoli stante la fuga conclamata della Juventus in campionato e le uscite da Champions e Coppa Italia - dura appena 12 minuti. È ...

Napoli - l'accusa di Ancelotti : "La Uefa cambi il pallone dell'Europa League - è terribile" : Tre gol a Zurigo per ritrovare il sorriso lontano da casa e ipotecare gli ottavi di finale di Europa League . Il Napoli in Europa non si è fatto problemi e ha ritrovato il gol di Insigne: "Lorenzo sta ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti : “campo terribile - bisogna cambiare anche i palloni” : Netto successo nella gara del Napoli di Europa League contro lo Zurigo e qualificazione ipotecata, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni e Sky Sport: “abbiamo fatto abbastanza bene, il risultato è buono. Il gioco d’attacco l’abbiamo fatto bene, dobbiamo essere più concreti, si potevano fare più gol. Il campo era terribile, non possiamo nasconderci, bisogna cambiare anche i palloni. E’ troppo leggero, ...