Morto nella sparatoria ieri sera a Carmagnola

Un altro incendio e un altro Morto nella baraccopoli di San Ferdinando : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di ...

Un altro incendio e un altro Morto nella baraccopoli di San Ferdinando. : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine ...

Un altro incendio e un altro Morto nella baraccopoli di San Ferdinando. : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di ...

San Ferdinando - ancora fiamme nella baraccopoli. Morto un migrante : “Tragedia annunciata. Troppe promesse - servono fatti” : “L’ennesima tragedia annunciata”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che è Morto stanotte alla baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondo Morto carbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno della baraccopoli ...

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : Morto un migrante. FOTO : Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando: morto un migrante. FOTO All'origine del rogo, scoppiato nella notte , forse un fuoco per scaldarsi. La vittima è il 29enne senegalese Moussa Ba. La Prefettura: "I migranti saranno spostati in altri alloggi". Nell'ultimo anno altri due incendi avevano provocato due ...

Calabria - scoppia incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : un Morto : La notte scorsa presso la baraccopoli di San Ferdinando, piccolo comune calabrese vicino a Gioia Tauro, è divampato un incendio. Le fiamme hanno causato una vittima, si tratta di un giovane di nazionalità senegalese. La vittima è un uomo che viveva all'interno di una piccola roulotte situata nel campo, dove da qualche anno risiedono un buon numero di immigrati. L’incendio, secondo quanto dichiarato dalle Forze dell’ordine intervenute ...

Incendio nella tendopoli : Morto un giovane migrante : Non c'è altro modo di scaldarsi nel ghetto di San Ferdinando (in provincia di Reggio Calabria) se non quello di accendere il fuoco, solo che spesso quel fuoco si rivela assassino. Stanotte a perdere la vita è stato un 29enne senegalese, noto come Aldo Diallo (ma il suo vero nome è Moussa Ba), morto nella baracca di fortuna in cui viveva. Tutta la tendopoli è fatta di materiali altamente infiammabili, ma non essendoci né corrente, né acqua, né ...

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - un Morto | : La vittima, secondo le prime notizie raccolte dagli investigatori, potrebbe essere un 35enne di nazionalità senegalese

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : un Morto. Salvini : la sgomberiamo : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando ed ha provocato una vittima. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione fissa sul posto. La vittima sarebbe Aldo Diallo, un 35enne di nazionalità senegalese. Le operazione per la sua identificazione sono in corso. Nel rogo sono state...

Migranti - incendio nella tendopoli di San Ferdinando : un Morto. Salvini : «Faremo lo sgombero» : Il rogo è scoppiato nella notte nella baraccopoli abusiva in provincia di Reggio Calabria, dove nei mesi scorsi già altri extracomunitari erano morti in incidenti simili

San Ferdinando - nuovo incendio nella baraccopoli : Morto un migrante | : Il rogo è scoppiato nella notte e ha distrutto circa 15 baracche. Secondo le prime notizie, la vittima sarebbe un senegalese di circa 35 anni. All'origine forse un fuoco acceso per scaldarsi. Nell'...

San Ferdinando - nuovo incendio nella Tendopoli : Morto un ventiseienne senegalese : Trenta baracche in fiamme nella piana di Gioia Tauro e un morto: Aldo Diallo, 26 anni. La Flai Cgil: "Continuiamo a raccontare di incendi e di tragedie annunciate alla Tendopoli di San Ferdinando, le Istituzioni hanno serie responsabilità.Continua a leggere

Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - Morto un migrante : Gioia Tauro, Reggio Calabria,, 16 febbraio 2019 - Un Incendio è scoppiato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando provocando la morte di un migrante di nazionalità senegalese di 35 anni. ...

Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : Morto un senegalese : Ennesima tragedia nella piana di Gioia Tauro. Un migrante, pare senegalese, è morto nell’Incendio divampato in nottata nella baraccopoli di