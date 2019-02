Le liti tra Kate e Meghan separano William ed Harry | ognuno crea la propria corte 

Tra Germania e Usa lo scontro è frontale liti su Iran - nucleare - missili e pure sui dazi : L'obiettivo del 2% è stato quasi già raggiunto da Romania, Lettonia e Lituania, paesi che temono l'orso russo: con la scusa che la sua economia è in crescita costante e che l'obiettivo è perciò ...

Bologna - Grillo contestato dai No-Vax. Spunta il video della sua risposta : “Non ho tradito - non sono il capo politico” : Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia di una contestazione da parte di un gruppo di ‘no-vax‘ all’indirizzo di Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Motivo di diversi attacchi al fondatore del M5s. Ad alzarsi in piedi è stata una ...

MOLFETTA. IN PREPARAZIONE IL FORUM EUROPEO "GIOVANI E POlitiCA - TRA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE" : MOLFETTA. Come i giovani europei partecipano alla vita democratica? Come i decisori politici percepiscono i bisogni e le esigenze dei ragazzi traducendoli in politiche attive? Se ne parlerà a Molfetta ...

Le spie in Belgio litigano tra loro - e nessuno controlla chi spia Bruxelles : Roma. C’è un gran caos negli uffici dei servizi segreti di Bruxelles. E quanto riportato dalla stampa belga somiglia a un romanzo spionistico. Tutto è iniziato a fine gennaio, spiegava ieri il quotidiano belga De Morgen: il capo del dipartimento del controspionaggio, Clement Vandenborre, da quarant’

Utilities : un settore attraente? I titoli con più e meno appeal : A fine gennaio Mediobanca Securities ha diffuso una nota nella quale ha segnalato che il 2019 potrebbe vedere tempi più duri per l'Eurozona, complici l'attesa fase di una politica monetaria ...

'Traditore infame'. Alla contestazione Grillo risponde così : 'Non sono io il capo politico' : ... sconfitta che ha rafforzato il centro-destra ,, non vi è alcun dubbio, ma una sua frase detta a Bologna abbia demarcato una netta distanza rispetto Alla linea politica della sua ' Creatura '. ...

Nba - l’All Star Game “piega” la politica : James&co. a Charlotte dopo la correzione della legge sui wc per i transgender : Un All Star Game val bene una legge. Deve essere stato questo il pensiero che ha attraversato le menti dei parlamentari della Carolina del Nord quando, una manciata di anni fa, si trovarono nella condizione di dover rispondere del proprio operato non solo agli elettori, ma anche a un’associazione privata con sedi sparse in tutto il mondo. Bathroom bill – Nel marzo 2016, la North Carolina emanò l’House Bill 2. Nessuno sospettava che ...

'Odio la politica. È assurdo non poter esprimere la propria opinione senza scontrarsi' : L'attore arriva su Rai 1 con Antonella Clerici per SanremoYoung, il talent dedicato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni

Sondaggi politici Noto : aumentano i delusi tra gli elettori M5S : Sondaggi politici Noto: aumentano i delusi tra gli elettori M5S La debacle pentastellata in Abruzzo inizia a farsi sentire. A cominciare dalle intenzioni di voto che danno la Lega in crescita e il Movimento 5 Stelle in calo. Nella regione conquistata dal centrodestra, i Cinque Stelle hanno visto parte dei loro voti rifugiarsi nell’astensione oppure, peggio ancora, scegliere altri lidi più sicuri: Lega e centrosinistra. Lo stesso schema ...

Quanta politica c'è nella rissa dell'altra notte tra laziali e tifosi del Siviglia : Una vera e propria caccia all'uomo, quella scatenata l'altra notte da un gruppo di tifosi della Lazio che a tarda sera sono andati in caccia degli ultras del Siviglia arrivati a Roma per assistere ...

Plastica - una nuova tecnica per trasformarla in carburanti puliti : (foto: Stephan Boehme/EyeEm via Getty Images) Plastica, Plastica e ancora Plastica: ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di questo materiale finiscono negli oceani, secondo le stime dell’Onu, mentre circa 5 miliardi di tonnellate si sono già accumulate negli ultimi 50 anni. Per questo scienziati da tutto il mondo cercano nuove strategie migliori per ridurre questo inquinamento, all’insegna del riuso e del riciclo. Oggi, un team ...

Nichel - l’ascesa del “marchese” Calabrò tra politica - bancarotta - grande finanza. E un cugino killer : Con il ritorno di attualità della clamorosa truffa del Nichel subita dal comune di Roma, riproponiamo di seguito l’inchiesta sul “marchese” del Nichel pubblicata da Fq Millennium sul numero 11 dell’aprile 2018. Da allora Calabrò, allineatosi alle dichiarazioni del presidente della Fininvest, ha derubricato a “isolata” e “casuale” la sua frequentazione con Marina Berlusconi. Mentre sui suoi ...