Lazio ko col Genoa | vincono Empoli e Udinese

Serie A calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

Bollo auto 2019 : agevoLazioni per disabili - quali difficoltà motorie? : Bollo auto 2019: agevolazioni per disabili, quali difficoltà motorie? Tipologie difficoltà motorie 2019 Le agevolazioni per i soggetti disabili nel settore auto sono diverse. Tra queste spiccano l’esenzione dal pagamento del Bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Inoltre si annoverano anche l’Iva al 4% per l’acquisto e la detrazione Irpef del 19% sulla spesa. Di queste agevolazioni hanno diritto i seguenti ...

Lazio - la caduta dei muscoli : 25 infortuni - 9 nelle ultime 4 gare : Storia di un Laziaretto annunciato. E ora più che la Lanterna s'intravede solo un lampeggiante per Genova. Sos a Formello, per domani c'è una squadra , oltre la panchina, da inventare. Ed era pure ...

ImmatricoLazioni auto - falsa partenza. Italia giù del 7 - 5% : ROMA - A gennaio nell'Europa dei 28 e nei Paesi Efta, Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate 1.226.446 auto, il 4,6% in meno dello stesso mese del 2018. I dati sono dell'Acea, l'...

Acea : immatricoLazioni autto Ue+Efta - gennaio inizia in frenata - -4 - 6% a/a - : inizia in frenata il 2019 per il mercato dell'auto europeo. Secondo i dati comunicati dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto in Europa, le immatricolazioni dell'area Ue+Efta, ...

Auto : a gennaio immatricoLazioni in Ue -4 - 6% - per Fca -14 - 9% : Roma, 15 feb., askanews, - Il 2019 comincia male per il mercato Automobilistico europeo, con un calo delle immatricolazioni a gennaio del 4,6%. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

ImmatricoLazioni auto - le vendite scendono del 4 - 6% in Europa : A gennaio 2019 le Immatricolazioni di nuove auto in Europa , piu' i Paesi Efta, sono diminuite del 4,6% rispetto a gennaio 2018 attestandosi a 1.226.446. Lo rende noto un comunicato dell'Acea, l'...

Auto : a gennaio immatricoLazioni in Ue -4 - 6% - per Fca -14 - 9% : Roma, 15 feb., askanews, - Il 2019 comincia male per il mercato Automobilistico europeo, con un calo delle immatricolazioni a gennaio del 4,6%. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

La Lazio va ko all'Olimpico col Siviglia : Poteva andare peggio. Poteva piovere una goleada sulla testa di una Lazio incerottata, decotta e surclassata dall'inizio alla fine. Eppure il Siviglia, padrone in lungo e in largo di una gara quasi ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 0-2 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 0-0 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Risultati Europa League – Male Lazio - ok Inter! Ko clamoroso dell’Arsenal : pari e spettacolo fra Rennes e Betis : Lazio sconfitta dal Siviglia, l’Inter piega il Rapid Vienna. Arsenal ko contro il Bate, pari con 3 reti per parte fra Rennes e Betis: i Risultati dei sedicesimi di Europa League Dopo la due giorni di Champions League, tocca alle squadre impegnate in Europa League scendere in campo e offrire il classico spettacolo ricco di partite, gol ed emozioni diviso nei due canonici tronconi delle 18:55 e delle 21:00. Nel primo gruppo delle partite ...

Carnevale di Venezia 2019 : misure a tutela della circoLazione pedonale nel Centro storico : In particolare il provvedimento prevede che in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e degli spettacoli del Carnevale tale da compromettere la sicurezza ...