Ferrara | guerra dei nigeriani in strada Cassonetti rovesciati | minacce ai poliziotti

liberoquotidiano

: RT @MillaGentile: FERRARA: una città sotto assedio della mafia nigeriana. Ieri sera polizia, esercito, vigili e guardia di finanza. Si cerc… - xblunotte : RT @MillaGentile: FERRARA: una città sotto assedio della mafia nigeriana. Ieri sera polizia, esercito, vigili e guardia di finanza. Si cerc… - Gianmar26145917 : RT @roberta_fasani: Una volta Ferrara era tra le città più tranquille d’Italia ! Ferrara, la rivolta degli immigrati. Esercito in strada: '… - il_borgia : RT @VinnieVegaPF: La notizia, di una gravità inaudita, passa sotto silenzio su tutti i giornali online spazzatura del Circo Equestre mediat… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) La rivolta deisconvolge. Scene di guerriglia urbana nella notte, dopo che intorno alle 21 un immigrato è stato investito in via Po, la famigerata zona Gad in mano agli spacciatori africani, viene investito da una volante delle forze dell'ordine. Trasportato in ospedale di Cona, si