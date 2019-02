Due settimane per sperare | Torino resta in corsa per le Atp Finals

Tennis - Atp Finals a Torino : l'Atp concede una proroga di Due settimane : La proroga è arrivata. Anche se riguarda la presentazione delle garanzie economiche e non lo spostamento della decisione che l'Atp vuole prendere il prossimo 14 marzo. In pratica, l'Atp ha scritto ...

Manchester United - infortuni per Martial e Lingard : out Due-tre settimane : Non soltanto la bruciante sconfitta interna nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, adesso per il Manchester United i problemi arrivano dall'...

Ecotassa - tra Due settimane scatta il balzello ambientalista : il salasso - ecco quanto pagherai : Ancora due settimane. O meglio, 13 giorni . Tanto resta a chi intenda acquistare un'auto di grossa cilindrata, o comunque non particolarmente 'ecologica', per non incorrere nella Ecotassa introdotta ...

Adriano Celentano influenzato - il suo 'Adrian' sospeso da Canale 5 : stop di Due settimane : Sono in tanti in queste ore a chiedersi che fine abbia fatto lo show di Adriano Celentano su Canale 5. Uno degli eventi di questo inizio 2019 della rete ammiraglia Mediaset aveva a che fare proprio con 'Adrian', la serie evento che vede protagonista il 'Molleggiato' andata in onda a fine gennaio in prime time, accompagnata da uno show dove tuttavia Celentano è apparso ben poco. Da due settimane, però, Adrian non viene più trasmessa su Canale 5: ...

Schick out per Due settimane : Niente Porto, niente Bologna, niente Frosinone. Patrik Schick dovrà fermarsi almeno due settimane. Gli esami svolti dall'attaccante della Roma hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia ...

Roma - Schick infortunato : rimarrà fermo per Due settimane : Niente Porto, niente Bologna, niente Frosinone. Patrik Schick dovrà fermarsi almeno due settimane. Gli esami svolti dall'attaccante della Roma hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia ...

Adriano Celentano ha l'influenza - si ferma per Due settimane la serie Adrian : Anche i grandi volti del mondo dello spettacolo devono fare i conti con i malanni di stagione. Nemmeno Adriano Celentano ha potuto evitare l'influenza e "Aspettando Adrian" e "Adrian la serie" non andranno in onda per due settimane. L'annuncio arriva dalla Mediaset e da Clan, la società di Celentano. I medici hanno prescritto un riposo forzato all'artista, che per ora non potrà guidare il suo format su Canale 5.Lo show di ...

Adrian sospeso per almeno Due settimane. «Malanno di stagione» per Celentano! : Adrian Adrian si ferma. Il cartoon di Adriano Celentano e lo spettacolo che lo precede non andranno in onda per almeno due settimane a causa di un “malanno di stagione” che ha colpito il Molleggiato. Questa la motivazione ufficiale resa nota da Mediaset e Clan, che in una nota congiunta hanno comunicato la momentanea sospensione del programma. “A causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere ‘Aspettando ...

Adrian sospeso per Due settimane : malanno di stagione per il 'molleggiato' : Continua la tormentata programmazione di Adrian. La serie animata ideata e scirtta da Adriano Celentano era attesa come uno dei grandi eventi di questa stagione televisiva ma, in realtà, fin dal suo debutto ha deluso le aspettative. Infatti, se nella prima puntata (pur senza esaltare) la serie era riuscita a far segnare degli ascolti discreti, negli appuntamenti successivi, invece, è andata incontro ad un vero e proprio tracollo. A questo si è ...

Adrian sospeso per Due settimane : Celentano influenzato : Adrian la serie sospesa per due settimane. Lo annuncia Mediaset e Clan. La decisione è stata presa per un malanno di stagione di Adriano Celentano.

Adrian - Celentano e il virus : "Sto male - stop allo show". Cosa non torna : le "Due settimane" : «Non gioco più, me ne vado». Ah no, scusate, quella era Mina, la tigre di Cremona, che non si fa vedere in televisione ma canta ancora e non sbaglia un colpo. Non come Celentano, che malconcio, ha detto stop. Adrian si ferma almeno per due settimane causa malanno di stagione del protagonista, fa sap

Adrian - Celentano e il virus : 'Sto male - stop allo show'. Cosa non torna : le 'Due settimane' : 'Non gioco più, me ne vado'. Ah no, scusate, quella era Mina, la tigre di Cremona, che non si fa vedere in televisione ma canta ancora e non sbaglia un colpo. Non come Celentano, che malconcio, ha ...

Stop Adrian : non andrà più in onda - almeno per Due settimane : Ufficialmente si tratta di una sospensione ma c’è chi maligna che visto il flop la serie animata Adrian sia stata

Adrian - Celentano malato : «Il programma non andrà in onda per Due settimane» : Stop per almeno due settimane ad Adrian a causa di problemi di salute per Adriano Celentano. «A causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere "Aspettando Adrian" e...