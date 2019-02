A Milano gli addetti alla segnalazione aggiuntiva per la sicurezza

Milano. Palazzo Marino potenzia l’offerta di accoglienza per i senzatetto : Prosegue l’azione dell’Amministrazione per potenziare l’offerta di accoglienza per i senzatetto. È stata inaugurata infatti una nuova microcomunità con venti

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l’auto della moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha colpito un finestrino della sua auto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, ma l’episodio testimonia come stia salendo la tensione intorno alla famiglia Icardi. Wanda quasi certamente sporgerà denuncia per questo episodio, che fa arrivare a livelli inauditi ...

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l'auto della moglie di Icardi. Lei vuole fare denuncia : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha...

Milano - paura per Wanda Nara e i figli : sasso contro l'auto della moglie di Icardi : Attimi di paura stamattina per Wanda Nara e i suoi figli. Mentre la moglie e procuratrice di Mauro Icardi era al volante in direzione autostrade (non lontano da San Siro), un sasso ha...

Flavio Oreglio : il "poeta catartico' riparte dallo Zelig di Milano : ... parafrasando "Il Secolo Breve" di Hobsbawm, , nel quale ha raccontato e riproposto tutto il suo percorso artistico dal 1985 al 2015 con pubblicazioni editoriali e discografiche, spettacoli, incontri,...

Ventimiglia : recuperato dalla Polizia furgone tedesco rubato a Milano - indagato per ricettazione un afghano : Gli agenti dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Genova hanno fermato ieri sera a Ventimiglia, tre afghani tra i 22 e i 26 anni, tutti in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri ...

Cocktail - musica - design : apre sui Navigli il nuovo Rocket Bar Milano : «Drinking is an emotional thing», sosteneva il buon Charles Bukowski. E così oggi, a cavallo di quella stessa emozione, la metropoli meneghina è pronta a dare il benvenuto a una nuova alcova del bere di qualità, quel Rocket Bar Milano (figlio del Rocket Club) che il 19 febbraio inaugurerà ufficialmente il proprio bancone al 93 di Ripa di Porta Ticinese. Nel cuore della movida dei Navigli, insomma. Aperto dal martedì al sabato, dalle 22 alle 2, ...

Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti : Take a look ;) The post Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

BORSA Milano in rialzo con Tim - banche - verso migliore settimana in 2019 : ...6%, su cui Banca Imi conferma il giudizio "buy" dopo che l'operazione di cessione di Unipol Banca riduce il profilo di rischio della holding, fornisce una maggiore visibilità sulla futura politica di ...

Milano. Inaccettabili insulti alla Consigliera Sumaya Abdel Qader : “Sono solidale con la Consigliera Sumaya Abdel Qader insultata da una donna all’ingresso di Palazzo Marino. Un episodio intollerabile”. Così il

Carnevale a Milano. Sfilata in maschera tra le vie del quartiere e presso il CAM Gratosoglio : Il gruppo informale denominato “Social street Gratosoglio, Basmetto e dintorni”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza la 1° festa

Milano - manifestazione dei lavoratori Abb di Vittuone contro gli esuberi : LaPresse, Centinaia di lavoratori dell'ABB di Vittuone hanno sfilato in corteo per le strade di Milano per protestare contro gli esuberi annunciati dal nuovo piano industriale. I dipendenti, tutt'ora ...

Tav - Garavaglia : 'La prospettiva è Milano-Parigi in 4 ore e mezza' : "Sulla Tav bisognerebbe ragionare più serenamente, probabilmente basta depoliticizzare l'argomento e discutere nel merito". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, aggiungendo che "non c'è solo il trasporto merci ma anche il trasporto delle persone". "Se guardiamo serenamente le cose - ha concluso - e se dico che con la Tav posso ...

Briga Acustico Tour 2019 - biglietti in prevendita per i concerti di Roma e Milano : Sono stati annunciati i due appuntamenti speciali del Briga Acustico Tour 2019, il doppio evento in teatro nel mese di maggio. Il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano mentre il 17 maggio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). I biglietti per i due concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 15 febbraio attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. Briga ...