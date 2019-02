7 casi in cui il tempo non migliora la relazione

Pensioni e riscatto agevolato della laurea : ecco i casi in cui conviene : I quali, probabilmente consapevoli delle difficoltà di ingresso stabile nel mondo del lavoro, sembrano anche più motivati dei figli nel mettere nel carniere dei contributi gli anni di corso, quelli ...

Pensioni e riscatto agevolato della laurea : ecco i casi in cui conviene : Il decreto legge reddito di cittadinanza-Pensioni introduce tra l’altro due novità: da una parte c’è una possibilità agevolata di riscatto per gli anni del corso di laurea, con un meccanismo identico a quanto è già previsto da anni per i cosiddetti “inoccupati” ; e dall’altra consente di colmare eventuali buchi contributivi, fino a un massimo di cinque anni, per periodi nei quali si è lavorato ma non in ...

Screditare Alexandria Ocasio-Cortez - in azione anche il Gop. Circola selfie in cui è nuda - ma è un fake : Una foto di piedi nudi, con lo smalto viola, poggiati sul bordo della vasca da bagno: per giorni la foto è Circolata su Internet, ghiotta occasione per i feticisti, e alla fine l'istantanea è approdata su un sito conservatore americano, Daily Caller, che l'ha rilanciata sotto la didascalia: "Ecco la foto che, per alcuni, è un selfie nudo di Alexandria Ocasio-Cortez".Lei, neoeletta al Congresso dei democratici americani e da ...

Quando la badante è una parente : ecco i casi in cui è possibile assumere : Una moglie può essere assunta dal marito come badante o come colf? Di norma non è possibile farlo, anche Quando si tratta di una relazione di convivenza more uxorio, ma esistono delle eccezioni. Stando alla giurisprudenza, infatti, le prestazioni cosiddette domestiche svolte in un ambito familiare tra coniugi devono intendersi a titolo gratuito poiché rientrano a pieno titolo tra i "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" ...

Dopo gli attacchi dei Repubblicani per il video "scandaloso" in cui danzava Ocasio-Cortez rilancia con un nuovo ballo : Ha risposto con ironia la parlamentare democratica Alexandria Ocasio-Cortez alle polemiche scatenate da un video di otto anni fa in cui ballava sul tetto di un edificio, che risaliva ai tempi in cui frequentava università ma che è stato pubblicato proprio alla vigilia del suo giuramento."Ho saputo che il partito repubblicano considera scandalosa una donna che bella. Chissà quando scoprono che una donna parlamentare balla!", ...

Sesto senso : 7 casi in cui devi affidarti : QUANDO LÌ NON VUOI PROPRIO ANDARCIQUANDO UNA PERSONA TI SEMBRA NEGATIVAQUANDO UNA PERSONA TI ISPIRA AMICIZIAQUANDO SENTI CHE LUI NON È QUELLO GIUSTOQUANDO SENTI CHE LUI TI TRADISCEQUANDO PENSI CHE UN AMICO ABBIA BISOGNO DI AIUTOQUANDO devi FARE UNA SCELTAEntri in un negozio per comprare il solito paio di jeans. Ma il tuo sguardo si posa su un abito: bellissimo. Ti piace, lo provi per curiosità, ti sta bene, dentro ti ci senti a casa, e il tuo ...

Border line : cinque clamorosi casi arbitrali dal circuito WTA 2018 : La stagione 2018 ha offerto alcuni episodi arbitrali che hanno fatto discutere, e uno, quello di Serena Williams agli US Open, ha superato i confini dello sport e gli aspetti strettamente tecnici per diventare materia di dibattito sociale e di costume. Fra tutti i casi che si sono verificati in WTA, grandi e piccoli, ne ho scelti cinque: quelli che ...