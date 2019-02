World Series | Rachele Bruni terza a Doha nella 10 km Quarto Paltrinieri

Nuoto - World Series 2019 : Gregorio Paltrinieri 4° nella 10 km di fondo a Doha : Finisce sotto il podio il debutto stagionale di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo a Doha, prima tappa delle World Series 2019 . Il campione olimpico azzurro deve digerire l'amarezza di una ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri è quarto in Qatar. Vince il tedesco Wellbrock : Arriva un quarto posto per Gregorio Paltrinieri nella prima apparizione dell’anno in acque libere. Il carpigiano, impegnato nel primo round delle World Series 2019 di Nuoto di fondo a Doha (Qatar), non è riuscito a replicare i podi che aveva ottenuto nelle 10 km a Chun’An (Cina) e ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) l’anno scorso. L’azzurro, in una gara che si è giocata molto sulla tattica viste le condizioni non semplici ...

Nuoto - World Series Doha 2019 : Rachele Bruni è ottima terza. Vince Ana Marcela Cunha : Prima tappa di World Series 2019 di Nuoto di fondo e primo podio per l’Italia nella rassegna dedicata alle acque libere. Tenacia e voglia di lottare non hanno mai fatto difetto a Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 2016, e così la 28enne toscana si è portata a casa il terzo posto a Doha (Qatar) nella 10 km. Una gara condizionata dal mare mosso e dal grande vento. Difficile per le atlete trovare una traiettoria ideale su cui orientarsi. ...

Nuoto di fondo - World Series Doha 2019 : Gregorio Paltrinieri punta al successo con dedica : Domani si ricomincia. Riparte la World Series FINA di Nuoto di fondo da Doha (Qatar) e le attese per l’Italia sono molte, essendo la nostra Nazionale uno dei riferimenti del panorama mondiale della disciplina. Saranno nove gli azzurri a competere: tra gli uomini Gregorio Paltrinieri, Matteo Furlan, Andrea Manzi, Simone Ruffini e Mario Sanzullo mentre tra le donne Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Martina De ...

Vela – Hempel World Cup Series 2019 Genova : aprono ufficialmente le iscrizioni! : Aperte quest’oggi, mercoledì 13 febbraio, le iscrizioni alla terza tappa delle Hempel World Cup Series 2019 prevista a Genova dal 14 al 21 aprile: info e dettagli sull’evento aprono oggi – mercoledì 13 febbraio – le iscrizioni alla terza tappa delle Hempel World Cup Series 2019 che si terrà a Genova dal 14 al 21 aprile. Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione approda in Italia e a Genova in ...

Red Bull Cliff Diving World Series : annunciato il calendario 2019 : Quest’anno, il campionato di tuffi dalle grandi altezze più adrenalinico del mondo, fa ritorno con un totale di sette gare, propone tre inedite location e vede in competizione Cliff diver di 18 nazionalità diverse Tre nuovissime location, una medaglia olimpica tra gli atleti titolari e scogliere mozzafiato a fare da trampolino naturale per i diver in quasi la metà delle tappe: questo è ciò che attende i tuffatori dalle grandi altezze di 18 ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Las Vegas 2019 : l’Italia chiude senza medaglie - ma Pagni e Tonioli possono sognare in vista degli Europei : Il nuovo circuito delle Indoor World Series di Tiro con l’arco si è concluso a Las Vegas con lo svolgimento delle Finali, in cui i migliori 16 arcieri del ranking elite si sono sfidati in una serie di scontri diretti per decretare il vincitore assoluto del circuito. La selezione azzurra è riuscita a qualificare al tabellone principale un atleta per ciascuna categoria, senza riuscire però ad andare fino in fondo nella lotta per il podio. La ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Finals 2019 : dominio coreano nel ricurvo femminile - Wijler si impone al maschile. Sergio Pagni out ai quarti nel compound : Si sono disputate nella notte italiana le Indoor World Series Finals 2019 di Las Vegas, con i migliori 16 arcieri del ranking elite di ciascuna categoria che hanno regalato grande spettacolo con degli scontri diretti molto avvincenti e di altissima qualità. In precedenza sono andate in scena le qualificazioni per il Vegas Shoot (valevoli come evento di livello 1000 delle Series), che hanno consentito a quattro azzurri di strappare il pass per le ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Las Vegas 2019 : gli azzurri puntano ad ottenere il pass per le finali : A Las Vegas si chiudono questo fine settimana le Indoor World Series 2018-2019 di Tiro con l’arco. L’ultimo appuntamento della stagione scatterà domani con il consueto Vegas Shoot, torneo open che quest’anno raggiunge la quota record di oltre 3600 iscritti. Per i professionisti al termine delle 60 frecce di qualifica verrà stilata la classifica che conterà come evento di livello 1000 delle Series. I 16 migliori atleti del ranking elite ...

Vela – World Cup Series 2019 : conclusa la tappa di Miami - assegnate tutte le medaglie in palio : Tutti i risultati degli equipaggi azzurri impegnati nell’ultima giornata della tappa di Miami delle World Cup Series 2019 assegnate ieri a Miami tutte le medaglie della tappa americana delle World Cup Series 2019. Ieri – domenica 3 febbraio – si sono svolte le Medal Race delle classi 470, Finn e Laser; mentre sabato 2 febbraio si erano svolte quelle di RS:X, 49er, 49er FX e Nacra 17. L’equipaggio azzurro formato da ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...