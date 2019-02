Un altro incendio e un altro morto nella baraccopoli di San Ferdinando  

agi

(Di sabato 16 febbraio 2019) Ancora unche ospita i migranti a San, nel Reggino, e ancora un. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di un ventinovenne senegalese, Moussa Ba, con precedenti di polizia per reati in materia di droga.Il giovane aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto nel marzo del 2018, non rinnovato perché non era stata presentata la documentazione necessaria. Probabilmente, come sottolinea il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, in una dichiarazione all'AGI, il bilancio sarebbe stato più pesante se una squadra dei ...