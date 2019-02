Skicross – Fantelli si ferma ai quarti di finale a Feldberg

Sci freestyle - Coppa del Mondo Skicross 2019 : Regez e Naeslund vincono a Feldberg - Fantelli nona : A Feldberg (Germania) si è disputata la settima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Si tornava in pista dopo i Mondiali e lo spettacolo non è mancato, domani si replicherà sulle nevi teutoniche prima degli ultimi tre appuntamenti stagionali. MASCHILE – Vittoria a sorpresa dello svizzero Ryan Regez che in stagione non era mai andato oltre il 14esimo posto e che addirittura non era mai salito sul ...

Skicross - Coppa del Mondo 2019 : Lucrezia Fantelli qualificata per gara-2 di Feldberg in ottava piazza - fuori gli altri azzurri : Seconda giornata di qualificazioni a Feldberg (Germania) nella quinta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di ski cross, disciplina dello sci freestyle. FEMMINILE – La canadese Marielle Thompson, reduce dall’oro iridato di Solitude, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni per la seconda gara del weekend con 47″78, precedendo di 0″56 la svizzera Sanna Luedi (2^) e la tedesca Daniela Maier (3^). Obiettivo raggiunto ...

Skicross - Lucrezia Fantelli brilla a Feldberg : l’azzurra qualificata per le due gare del week-end : Skicross, Lucrezia Fantelli in gran forma a Feldberg: si qualifica alle due gare del weekend con il quinto e l’ottavo tempo Lucrezia Fantelli in gran forma a Feldberg. Nella quarta tappa stagionale della Coppa del mondo di Skicross, la giovane azzurra ha centrato l’accesso alla fase finale sia per la gara di sabato che per quella di domenica. La veneta ha ottenuto il quinto tempo nelle qualificazioni disputate giovedì (battendo ...

Skicross - Coppa del Mondo 2019 : Lucrezia Fantelli quinta in qualifica a Feldberg - eliminati gli azzurri : A Feldberg (Germania) si sono disputate le qualifiche della tappa di Coppa del Mondo di Skicross, disciplina dello sci freestyle. I turni eliminatori dovevano andare in scena domani ma sono stati anticipati a oggi, poi nel weekend spazio alle finali salvo ulteriori stravolgimenti del programma. FEMMINILE – Fantastica prova della nostra Lucrezia Fantelli, la classe 1996 ha firmato il quinto tempo (48.75) ad appena 39 centesimi dalla ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Skicross 2019 : Fanny Smith e Jean Frederic Chapuis si impongono in gara-2 a Idre Fjall. Out ai quarti Lucrezia Fantelli : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di skicross si è chiusa oggi ad Idre Fjall (in Svezia) con lo svolgimento della seconda gara del weekend, in cui hanno trionfato il francese Jean Frederic Chapuis e la svizzera Fanny Smith. Al maschile è arrivata la prima affermazione stagionale per Chapuis, che è riuscito a prevalere in Big Final precedendo all’arrivo l’austriaco Daniel Traxler, lo svizzero Romain Detraz e lo svedese ...

Skicross – Lucrezia Fantelli ko agli ottavi di Idre Fjall : Lucrezia Fantelli fuori agli ottavi nello Skicross di Idre Fjall: eliminata da Thompson e Chirtcova Lucrezia Fantelli subito fuori nello Skicross femminile di Idre Fjall. Dopo la cancellazione delle qualificazioni di venerdì dovuta alle difficili condizioni meteo, gli organizzatori hanno fatto partire tutte le 24 iscritte alla gara direttamente dagli ottavi di finale, con batterie da tre atlete ciascuna. L’azzurra era con la ...

Freestyle - Coppa del Mondo Idre Fjall 2019 : nello Skicross Lucrezia Fantelli è 15ma nell’unica qualifica disputata : Era in programma una doppia qualifica oggi a Idre Fjall, in Svezia, nella prova di Coppa del Mondo di Freestyle skicross, ma solo gli uomini sono riusciti a completare la seconda fatica, in quanto il forte vento ha impedito alle donne di completare la seconda discesa. Nell’unica prova disputata la nostra Lucrezia Fantelli ha chiuso al 15° posto in 1’17″88, staccando il pass per i quarti di finale per un soffio (16 i posti a ...

Skicross – Allenamento in solitaria a Cervinia per Lucrezia Fantelli : Lucrezia Fantelli si allena da sola a Cervinia: quattro giorni di lavoro con il tecnico Bartolomeo Pala Allenamento solitario per Lucrezia Fantelli, atleta di punta della Nazionale di Skicross. L’azzurra sarà a Cervinia con il tecnico Bartolomeo Pala da lunedì 7 gennaio a giovedì 10 e lì troverà anche colleghi e colleghe dello snowboardcross che preparano i Mondiali di Solitude. Anche la 22enne veneta sarà di scena negli Stati ...

Skicross - Freestyle - Ottavo posto con caduta per Klotz a San Candido - nona Lucrezia Fantelli : Siegmar Klotz Ottavo a San Candido nello Skicross: cade in semifinale e rinuncia alla Small Final. Lucrezia Fantelli nona: seconda top ten consecutiva Siegmar Klotz fa un passettino avanti e chiude ...

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Siegmar Klotz fa sognare - ma cade in semifinale. Fuori ai quarti Lucrezia Fantelli : Buona prestazione per l’Italia dello Skicross nelle gare di Coppa del Mondo appena concluse a San Candido: Siegmar Klotz ben figura nella prova maschile, ma in semifinale cade e si infortuna, non partendo poi nella Small Final e accontentandosi poi dell’ottavo posto. Al momento ciò che più interessa sono però le sue condizioni fisiche. Al femminile comunque bene Lucrezia Fantelli, che chiude terza nei quarti di finale e manca ...

Skicross - personal best per Lucrezia Fantelli : l’azzurra si classifica settima a San Candido : Lucrezia Fantelli, altro “personal best”: a San Candido è settima nello Skicross. Che peccato Klotz: cade ai quarti e chiude tredicesimo nella gara maschile Un passettino alla volta e forse anche di più. Lucrezia Fantelli continua a migliorarsi e nella seconda gara stagionale di Skicross disputata a San Candido centra di nuovo il suo “personal best” in carriera chiudendo al settimo posto, grazie alla terza piazza ...

Skicross - Coppa del Mondo San Candido 2018 : Siegmar Klotz e Lucrezia Fantelli in gara anche sabato da protagonisti! Nelle qualifiche guidano ancora Smith e Midol : È terminata anche la seconda qualificazione in programma oggi a San Candido, in Trentino Alto Adige (Italia), per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Skicross. Gli atleti hanno gareggiato per l’accesso alla gara di sabato 22 dicembre. Prime due posizioni invariate in campo maschile. L’azzurro Siegmar Klotz è riuscito a ripetere il secondo posto dimostrando di avere un ottimo feeling con la pista e sabato andrà a ...

Freestyle - Coppa del Mondo San Candido 2018 : i convocati dell’Italia dello Skicross. Lucrezia Fantelli unica donna : Dopo l’apertura stagionale di Arosa, la Coppa del Mondo di skicross Freestyle fa tappa a San Candido, in Italia: sono dieci gli azzurri convocati e tra di essi l’unica donna è Lucrezia Fantelli, che all’esordio ha fatto segnare il miglior piazzamento in carriera, giungendo 13ma dopo essere stata eliminata ai quarti di finale. Si infoltisce invece la rappresentanza maschile: passano da tre a nove gli italiani in gara, che ...