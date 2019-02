Shiffrin | oro in slalom | è il quarto di fila

Mikaela Shiffrin da paura! Seconda manche eccezionale e 4° oro mondiale consecutivo nello Slalom : Spaventosa Shiffrin: Seconda manche da urlo, quarto oro mondiale consecutivo in Slalom. Swenn Larsson e Vlhova sul podio, Costazza ventesima Neppure l’influenza può fermare una fuoriclasse assoluta come Mikaela Shiffrin. Al termine della prima manche, aveva preferito non rilasciare nessun’intervista, magari un po’ arrabbiata per il terzo posto provvisorio, o forse semplicemente bisognosa di riposo, perché provata dalla ...

A Mikaela Shiffrin l'oro dello slalom : La statunitense Mikaela Shiffrin vince la medaglia d'oro nello slalom ai Mondiali di Are . L'americana con il tempo totale di 1.57.05 grazie ad una bellissima seconda manche risale dalla terza ...

Sci - slalom Aare : oro per Mikaela Shiffrin - che riscrive la storia : Mikaela Shiffrin conquista l'oro nello slalom femminile ai Mondiali di Aare e riscrive la storia dello sci: per lei è infatti il quarto titolo di fila in una singola specialità , un record assoluto. ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Mikaela Shiffrin nella leggenda - quarto oro di fila nello slalom! Vince davanti a Swenn-Larsson e Vlhova : Signore e signori, giù il cappello davanti a Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense ha scritto, per l’ennesima volta, una pagina indelebile della storia dello sci. La nativa di Vail centra il quarto titolo mondiale consecutivo nello slalom ai Mondiali di Are 2019 (e il secondo oro in questa manifestazione dopo il trionfo nel supergigante di apertura), grazie ad una seconda manche ai confini, forse oltre, della realtà. Assieme a lei ...

Mondiali di Are - slalom donne : Shiffrin marziana - l'oro è suo. Azzurre male : Non c'è stato nella prima manche, ma la seconda ha visto il duello atteso tra Mikaela Shiffrin e Patra Vlhova. Alla fine è stata la statunitense a trionfare davanti alla slovacca che si deve ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Shiffrin rimonta d’oro! Argento Swenn Larsson - bronzo Vlhova. Fuori Holdener : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. E’ l’ultimo atto di una sfida che prosegue ad altissimi LIVElli da tutta la stagione tra la regina dello sci contemporaneo, la statunitense Mikaela Shiffrin e la nuova ...

Sci alpino - slalom femminile Mondiali 2019 : Shiffrin contro Vlhova - duello per l’oro : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Nella penultima giornata dei Mondiali di sci alpino ad Are va in scena uno dei duelli più attesi di questa rassegna iridata. Una lotta spettacolare per il titolo nello slalom femminile con entrambe che si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca nel gigante di ieri. Un duello che si è protratto per tutta la stagione e che comunque ha ...

Sci - gigante Aare : Brignone solo quinta - la Vlhova è d'oro. Shiffrin 3ª e delusa : solo quinta Federica Brignone nel gigante mondiale di Aare : l'azzurra ha chiuso a +0.87 dalla slovacca Vlhova che si è messa al collo l'oro con una seconda manche da urlo. Battuta la Rebensburg che ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Petra Vlhova più veloce del vento è oro nel gigante davanti a Rebensburg e Shiffrin - 5a Brignone - out Goggia : Una medaglia d’oro che luccica e che va ad esaltare il talento di una grandissima fuoriclasse che sta sbocciando in maniera davvero notevole giorno dopo giorno. Petra Vlhova vince il gigante dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, superando proprio in extremis Viktoria Rebensburg, che fino a pochi metri dall’arrivo era quasi certa di avere vinto. Completa il podio Mikaela Shiffrin, che non è stata in grado di compiere la rimonta ...

DIRETTA SUPER-G ARE/ Mondiali sci 2019 : oro Shiffrin - Goggia è d'argento : 'Iniziamo bene con una medaglia...' : Oggi Sofia Goggia sarà protagoniosta della DIRETTA del SUPER-G Are ai Mondiali di sci 2019: segui streaming video e tv. orario inizio della gara.

Diretta Super-G Are/ Mondiali sci 2019 : oro Shiffrin - Goggia è d'argento. Bene l'Italia nella top ten : Oggi Sofia Goggia sarà protagoniosta della Diretta del Super-G Are ai Mondiali di sci 2019: segui streaming video e tv. orario inizio della gara.

Mondiali - Goggia argento in SuperG. L'oro alla Shiffrin per 2 centesimi : Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'argento nel SuperG femminile ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia. La medaglia d'oro è andata all'americana Mikaela Shiffrin con il tempo di 1.04.89, davanti ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Mikaela Shiffrin dopo l’oro : “Una gara incredibile - sono troppo contenta : non pensavo di vincere in velocità” : Mikaela Shiffrin ha vinto il superG dei Mondiali 2019 di sci alpino, la statunitense ha trionfato sulla pista di Are (Svezia) e ha festeggiato una fantastica medaglia d’oro, la sua prima in velocità dopo aver messo tre sigilli consecutivi in slalom. La dominatrice della Coppa del Mondo si è imposta con appena due centesimi di vantaggio nei confronti di Sofia Goggia ed è così salita sul gradino più alto del podio, un trionfo da vera ...

Mondiali di sci - Goggia d'argento nel super G : oro alla Shiffrin : Sofia Goggia , ancora una volta se ce ne fosse bisogno, dimostra di essere una fuoriclasse assoluta e conquista una grande medaglia d'argento ai Mondiali di sci di Aare, in Svizzera, nel super-G. L'...