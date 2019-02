Il Frosinone s' inchina alla Juve

iltempo

: @FinallyMcFly Infatti i titoli sono 'Il Frosinone si inchina'... contro di noi avrebbe banalmente 'perso'. - rimaneilmilan : @FinallyMcFly Infatti i titoli sono 'Il Frosinone si inchina'... contro di noi avrebbe banalmente 'perso'. - JuveConnect : #Juve-FROSINONE 3-0|#Juve, tris show: il Frosinone si inchina | #Dybala e Ronaldo 'avvisano' l'Atletico… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) 17 minuti per superare l'ostacoloe centrare un'altra vittoria per allungare le mani sullo scudetto , il Napoli per una notte è lontano 14 punti, , altri 75 per fare le prove generali in ...