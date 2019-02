Confronto a oltranza con i pastori sardi | sul latte la scadenza del 24 febbraio

huffingtonpost

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il tavolo tecnico sul prezzo del, in Prefettura a Cagliari, è in corso da appena un'ora quando Luca Saba, il presidente di Coldiretti Sardegna, si avvicina aiin presidio attorno a piazza Palazzo e dice loro: "Niente da fare, con gli industriali si litiga anche oggi".Eppure Gianmarco Centinaio, ministro leghista dell'Agricoltura, è arrivato qui in Sardegna con il mandato di chiudere, in una corsa contro il tempo prima del voto di domenica prossima, per trovare una soluzione che possa anche tirare la volata al Carroccio sull'isola che si prepara alle elezioni regionali. "Sono per portare a casa il risultato", dice prima di entrare in Prefettura e far sedere allo stesso tavolo - dopo il vertice di giovedì al Viminale -, industriali, Coldiretti e cooperative. Ma le parti si posizionano di nuovo su lati opposti e così rimangono quando sono ...