Cari genitori | coraggio Tutto passa

(Di sabato 16 febbraio 2019) Se stai leggendo questo post probabilmente sei un genitore, e spero che quanto scrivo possa aiutarti se sei in un momento di difficoltà. Non importa se tuo figlio ti tiene sveglio la notte perché è appena nato o ti tiene sveglio per l'ansia perché esce la sera con i suoi amici e rincasa tardissimo, il messaggio che voglio darti è questo:è il mio mantra, lo ripeto ogni volta che mi trovo a dover affrontare un ostacolo. Avete presente i motivatori che con il megafono urlano all'atleta che stanno allenando? Ecco, io ho una piccola me sulla spalla che mi incita a fare meglio e fare di più nei momenti difficili con i miei figli e mi ricorda costantemente che questo momento passerà.Chiunque sia genitore si è trovato di sicuro in una situazione di disagio della quale sembrava non vedersi la fine: il ...