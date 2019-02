Calabria | scoppia incendio nella baraccopoli di San Ferdinando | un morto

Blastingnews

(Di sabato 16 febbraio 2019) La notte scorsa presso ladi San, piccolo comune calabrese vicino a Gioia Tauro, è divampato un. Le fiamme hanno causato una vittima, si tratta di un giovane di nazionalità senegalese.La vittima è un uomo che viveva all'interno di una piccola roulotte situata nel campo, dove da qualche anno risiedono un buon numero di immigrati. L’, secondo quanto dichiarato dalle Forze dell’ordine intervenute tempestivamente in concomitanza con i Vigili del Fuoco, èto in una baracca che distava all'incirca una quindicina di metri dalla roulotte del ragazzo. Data la presenza di diverso materiale utilizzato principalmente per costruire le baracche come legno plastica e cartoni, l’in pochi minuti si è propagato in tutto il campo. L’uomo è stato colto dalle fiamme nel sonno e non ha avuto il tempo di potersi allontanare e mettersi in salvo. Le ...