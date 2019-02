Barcellona-Valladolid 1-0

Pronostico Barcellona vs Valladolid - La Liga 16-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Valladolid, sabato 16 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Valladolid, sabato 16 febbraio. In attesa dell’importantissimo scontro di Champions League col Lione in programma martedì 19 febbraio, il Barcellona ospita il Valladolid. I blaugrana arrivano da tre pareggi consecutivi (uno in Copa del Rey), mentre i pucela, reduci anche loro da un pareggio, ...