wired

: Videogiochi vintage, i migliori emulatori per pc, Mac e Linux #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Videogiochi vintage, i migliori emulatori per pc, Mac e Linux #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - IamBross : Videogiochi vintage, i migliori emulatori per pc, Mac e Linux - micheleiurillo : Videogiochi vintage, i migliori emulatori per pc, Mac e Linux -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Iper PCRetroArchDOSBoxOpenEmuScummVMDolphinePSXePCSX2DeSmuMePPSSPPMupen64plusQuali sono iper pc Windows, Mac e? Abbiamo selezionato dieci software gratuiti da installare subito per tuffarti a bomba nel mare nella nostalgia con i titoli che hanno scritto la storia del gaming. Dai giochi più arcade ai gloriosi punta e clicca, dalle piattaforme più “antiche” fino alle console più moderne, la scelta è praticamente sconfinata.Ricordiamo che le rom, ossia i giochi, si possono trovare attraverso i motori di ricerca e su portali dedicati e ben forniti, ma occhio ai tanti siti con intenti malevoli che potrebbero rifilare sole. Inoltre, per legge, si dovrebbero scaricare le rom soltanto se si è in possesso delle cartucce o supporti originali. Discorso diverso se i diritti sul gioco sono ormai scaduti – come su Abandonware – o se i detentori del ...