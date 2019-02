Vancouver | avventura nella città-bosco

gqitalia

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Sulla costa occidentale del Nord America lo chiamanoism. È il neologismo che indica lo spirito outdoor, l’ardore coffee soul, la creatività ambientale che attira sempre più persone – dagli innovatori del food e del fashion agli startupper scientifici e tecnologici –perla urbanistica della British Columbia. La vibrazione della metropoli canadese rilanciata dall’Expo e dalle Olimpiadi Invernali è palpabile nei quartieri dalla spiccata architettura ecofriendly, come gli ex magazzini di Yaletown e l’Olympic Village, dove tra microbirrerie alla moda come l’ex fabbrica di sale Salt o ristoranti farm-to-table stile Tractor spuntano edifici dai vetri trasparenti e le vestigia in acciaio che si sposano con l’insenatura di False Creek.False Creek CityscapeFalse CreekJason DuncanL’impressione, qui – ma anche camminando lungo l’anello della baia da Burrard Street ...