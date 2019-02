Pressing Ue sulla Tav

Francia e Commissione Ue in Pressing sull'Italia : "Decidere ora sulla Tav" : Il ministro dei Trasporti francese, Elisabeth Borne, invita il governo italiano a prendere "ora" una decisione sulla Torino-Lione. "La Francia rispetta la scelta dei nostri partner italiani di prendersi del tempo - afferma la ministra su Le Figaro.fr, sito web del noto quotidiano parigino - ma oggi diciamo chiaramente che c'è bisogno che questa decisione arrivi. In ballo ci sono importanti finanziamenti europei che non possiamo ...

Pressing della Francia sulla Tav : “L’Italia rispetti i tempi - scadenze richiedono decisioni” : Il ministro francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, in occasione di una visita ai cantieri della Tav Torino-Lione in Savoia, sul versante francese, ha invitato il nostro Paese a prendere una decisione rapidamente in merito al suo impegno per fare i modo che i calendari dei lavori siano rispettati. "I nostri vicini italiani volevano delle consulenze supplementari e noi rispettiamo il loro processo decisionale. Ma ci sono anche scadenze che ...

Conte - Pressing sulla Libia : 'Dovete fare la vostra parte' : La politica dei porti chiusi che Salvini esalta, e sulla quale un gruppo di senatori M5S ed ex, Nugnes, De Falco, Fattori, ha presentato un'interrogazione al ministro Toninelli, ha svuotato il ...

Migranti - il governo in Pressing sulla Ue. E sul dl sicurezza i sindaci vedono Conte : Torna in primo piano la questione dei ricollocamenti dei Migranti in altri paesi dell'unione dopo il caso della Sea Watch. A Roma incontro fra il presidente del Consiglio e il commissario europeo ...

Pd - lite sul simbolo e Pressing sulla lista unitaria. Gelo da LeU : Il Partito democratico sotto congresso pensa alle Europee e litiga sul simbolo, ma la strada verso una lista unica della sinistra per Strasburgo appare ad oggi piuttosto complicata. Leu non ci sta, infatti, ad un indistinto "fronte repubblicano" e vuol correre da sola. Anzi, rilancia il partito della sinistra e prepara un congresso fondativo.Intanto, i dem scendono con tavolini e gazebo in mille piazze d'Italia per protestare sulle misure varate ...

Manchester United - fari sulla Serie A per rinforzare la difesa : Pressing su Milenkovic della Fiorentina : Era un pallino di Josè Mourinho, ma l'addio tra il portoghese e il Manchester United non l'ha spedito fuori dai radar del calciomercato dei Red Devils. Lo United continua a osservare con estrema ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Manovra e studio sulla TAV - Pressing sul Governo - 21 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Pd abbandona l'aula, esito negativo per la TAV, domani torna la Serie A , 21 dicembre 2018, .