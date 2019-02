Portata via da Brescia e uccisa in Pakistan | assolti padre | zio e fratello 

La via del Disegno Brutto : una guida ti mostra come la felicità sia a Portata di matita : Con un'ideale pacca sulla spalla, l'autore ti spiega che «è un coraggio enorme quello che ci vuole per affermare di non saper fare, in un mondo che ci valuta in continuazione». Da lì in avanti il ...

Gruppo Sea - via i vertici dell’azienda aeroportuale che finora si è comPortata da ente pubblico : Con la nomina del nuovo amministratore delegato, è stato definito un nuovo assetto organizzativo e di governance per il Gruppo Sea (Società Esercizi Aeroportuali), in un nuovo contesto competitivo. Questa in sintesi la versione aziendale del terremoto che ha cambiato tutti i dirigenti della società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa. Dopo anni passati sottotono e senza poter influenzare le strategie di Sea ora il nuovo asset ...

Irruzione in diretta per Barbara D euro Urso : 90enne Portata via di forza : Pomeriggio movimentato per Barbara D'Urso che nel tentativo di aiutare una vecchietta di 90 anni si è sentita urlare in diretta che sarebbe stata querelata. Ma partiamo dall'inizio. Clara è una ...

Pomeriggio Cinque : la 90enne Clara Portata via dalle telecamere. Caos in diretta : Pomeriggio Cinque Caos in diretta a Pomeriggio Cinque. Durante la puntata odierna, Barbara D’Urso si era collegata con Napoli per raccontare la storia della 90enne Clara, una signora rimasta sola in casa senza cibo, luce e riscaldamento. Raccogliendo l’appello lanciato dalla stessa anziana sulle pagine de Il Mattino, la conduttrice Mediaset aveva spedito le telecamere a Fuorigrotta per prestarle aiuto. A trasmissione avviata, però, ...