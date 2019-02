Polestar2 - Il teaser del secondo modello | elettrico

quattroruote

: #Polestar2: nuovo dettaglio della fastback elettrica che sarà al Salone di Ginevra [TEASER] - motorionline : #Polestar2: nuovo dettaglio della fastback elettrica che sarà al Salone di Ginevra [TEASER] -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La Polestar ha diffuso un nuovodella 2, che sarà presentata al Salone di Ginevra. ll brand dedicato ai modelli elettrificati, nato da una costola della Volvo, è ormai pronto a lanciare sul mercato la coupé 1 plug-in hybrid, ma per la 2 proporrà un powertrain totalmentesviluppato sulla piattaforma modulare Cma. Il prossimo 27 febbraio la vettura sarà svelata online.Primo scatto del posteriore. L'immagine mostra la zona posteriore della vettura, mettendo in evidenza il design minimalista dei gruppi ottici a Led e delle superfici. Una barra orizzontale percorre l'intero portellone, mentre non è ancora visibile la linea della coda: sappiamo che la 2 avrà quattro porte, ma daivisti fino ad oggi non abbiamo ancora una idea esatta delle proporzioni. La vettura, che si dovrebbe posizionare nel segmento della Tesla Model 3, adotterà un infotainment basato sul sistema ...