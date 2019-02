Lubrificanti | quando servono e come aumentano il piacere

dilei

: RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO FLASH! CORONA LANCIA IL SUO SPRAY AL PEPERONCINO. A QUANDO UNA LINEA DI LUBRIFICANTI? - m_tesauro : RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO FLASH! CORONA LANCIA IL SUO SPRAY AL PEPERONCINO. A QUANDO UNA LINEA DI LUBRIFICANTI? - peppealbi : RT @_DAGOSPIA_: DANDOLO FLASH! CORONA LANCIA IL SUO SPRAY AL PEPERONCINO. A QUANDO UNA LINEA DI LUBRIFICANTI? - _DAGOSPIA_ : DANDOLO FLASH! CORONA LANCIA IL SUO SPRAY AL PEPERONCINO. A QUANDO UNA LINEA DI LUBRIFICANTI?… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Sono sempre di più le donne che scelgono iper aumentare ile vivere al meglio la propria sessualità.Cosa sono? Si tratta di gel che possono essere profumati oppure no, con varie formulazioni, che consentono di rendere più agevole il rapporto sessuale aumentando la lubrificazione naturale delle parti intime. A volte infatti può accadere che la penetrazione risulti difficile e dolorosa. In questo caso si può ricorrere ad uno di questi prodotti, reperibili in farmacia, al supermercato e nei negozi specializzati.intimi sono degli alleati preziosi per ildella coppia, perché sono ipoallergenici e compatibili con l’uso del preservativo. Sono perfetti per sostituire la vaselina che, al contrario, può danneggiare il lattice, rendendolo poroso e causando fastidiose irritazioni. Infine il gel aiuta ad evitare la frizione fra la mucosa e il ...