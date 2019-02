La Cdp verso il raddoppio in Tim Il titolo scatta a Piazza Affari

ilfoglio

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Milano. Lo scatto di Telecom Italia (+7 per cento) riesce a portare in positivo, dopo un'apertura di seduta piuttosto debole in linea con le altre Borse europee, e accende i riflettori sulla grande svolta del gruppo delle tlc, dopo che la Cassa Depositi e prestiti ha deciso di rafforza