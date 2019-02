Diciotti | voto online 5S su Salvini

Caso Diciotti - M5s su Salvini deciderà online. Voto sulla piattaforma Rousseau : Il Movimento 5 stelle ha deciso: sull'autorizzazione a procedere contro Salvini sul Caso Diciotti deciderà la base, attraverso una consultazione online. Lo scrive l'AdnKronos, secondo la quale domenica 17 febbraio il blog delle Stelle dovrebbe annunciare il Voto della rete sul Caso Diciotti. La consultazione si terrà sulla piattaforma Rousseau l'indomani, lunedì. La sera stessa, Luigi Di Maio vedrà i parlamentari 5 ...

Diciotti - martedì 19 febbraio il voto in giunta. Grasso : “Sì al processo per Salvini - altrimenti si apre precedente pericoloso” : Il voto della giunta per le Immunità di Palazzo Madama sul caso della nave Diciotti è stato programmato per martedì 19 febbraio alle 13.30. Ieri, con una relazione di 15 pagine, il relatore e presidente dell’organismo Maurizio Gasparri ha chiesto che non si conceda l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini: è accusato di sequestro di persona aggravato per non aver fatto scendere i migranti dalla ...

Diciotti - Gasparri : “Salvini ha tutelato interessi pubblici”. Giarrusso : “Da M5s nessun imbarazzo. Il voto? Decideremo” : “Propongo alla Giunta il diniego all’autorizzazione a procedere”. Questa la decisione del presidente della Giunta e relatore Maurizio Gasparri sul caso della nave ‘Diciotti’ e che riguarda il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “La decisione del presidente Gasparri non ci imbarazza. Noi terremo sempre fede ai valori del Movimento” afferma Mario Michele Giarrusso, che tuttavia non svela come il M5S voterà né in Giunta né in Aula di Palazzo ...