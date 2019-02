Cambridge Analytica | Facebook verso una multa miliardaria negli Usa

Cambridge Analytica - Facebook rischia una multa di 2 miliardi : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Facebook di nuovo nel mirino delle autorità americane. Il colosso dei social media starebbe trovando un accordo con la Federal Trade Commission (Ftc) statunitense per un una multa miliardaria da pagare per gli scandali legati alla vicenda di Cambridge Analytica. Al momento ancora non è stata pattuita la cifra, ma molto probabilmente si potrebbe trattare della multa più alta mai inferta ...