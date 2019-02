Alitalia | Mef al 15? Tria | Non sapremmo oggi il 15% di che cosa

Quota Mef in Alitalia? Non sapremmo oggi il 15% di che cosa - dice Tria : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ribadito la disponibilità a entrare nella new company a condizione che questo avvenga secondo un piano indusTriale affidabile e sostenibile che rifletta ...

Alitalia - Di Maio : 'Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella newco' : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto ...

Alitalia - Di Maio : 'Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella newco' : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo quanto ...

Alitalia - Di Maio : «Piano entro il 31 maggio : Mef e Fs potrebbero superare il 50% nella newco» : È il 31 marzo il termine per Fs per la presentazione del piano industriale per Alitalia. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio durante il tavolo con i i sindacati, secondo...

