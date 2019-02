Alitalia | il Tesoro mette i paletti per l' ingresso

Alitalia : ok Fs a Delta-Easyjet - il Tesoro entrerà nel capitale : Roma, 13 feb., askanews, - Le Fs avviano la trattativa con Delta e Easyjet per costruire la nuova Alitalia e il ministero dell'economia è pronto a entrare nel capitale . È lo scenario che si apre per la compagnia aerea dopo una doppia decisione, una approvata dal consiglio di amministrazione del gruppo ferroviario e l'altra ...

Alitalia - via libera del governo all’ingresso del Tesoro : Ritorna la partecipazione dello Stato nel rilancio di Alitalia. Il governo ha dato il via libera all'ingresso del Tesoro nel capitale della compagnia aerea, non specificando al momento la quota. "Un vertice alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del vicepresidente, Luigi Di Maio, e del ministro dell'Economia, Giovanni Tria - ha annunciato Palazzo Chigi in una nota - ha convenuto la disponibilita' del governo di partecipare ...