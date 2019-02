Uomini e Donne | Sara Affi Fella potrebbe avere un nuovo fidanzato

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione 13 febbraio : Mastroianni si riappacifica con Irene : Si è tenuta ieri 13 febbraio una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, ormai orfano di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. In studio erano presenti Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e i nuovi arrivati Andrea Zelletta e Angela Nasti. Se questi ultimi si sono concentrati sulle nuove frequentazioni, Luigi e Ivan hanno continuato a dedicarsi ai soliti volti noti. Luigi, in particolare, ha trovato il chiarimento con Irene ...

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione 13/2 : Mastroianni si riappacifica con Irene : Si è tenuta ieri 13 febbraio una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, ormai orfano di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. In studio erano presenti Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e i nuovi arrivati Andrea Zelletta e Angela Nasti. Se questi ultimi si sono concentrati sulle nuove frequentazioni, Luigi e Ivan hanno continuato a dedicarsi ai soliti volti noti. Luigi, in particolare, ha trovato il chiarimento con Irene ...

Uomini e Donne oggi : nuovo tronista e l’annuncio di Lorenzo : oggi Uomini e Donne: Lorenzo annuncia la scelta, Andrea nuovo tronista Nuova puntata del Trono Classico a Uomini e Donne. Si parte con la presentazione del nuovo tronista. Lui è Andrea Zelletta. Il ragazzo ha 25 anni, viene da Taranto e fa il modello. Oltre alla passione per la moda, la new-entry di Canale 5 […] L'articolo Uomini e Donne oggi: nuovo tronista e l’annuncio di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne : Riccardi avrebbe ottenuto il sì dalla Dionigi : Le Anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata in onda su Canale 5 il 14 febbraio segnalano la presenza in studio di Lorenzo Riccardi, ancora alle prese con le sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Si tratterà dell'ultimo spazio a lui dedicato prima delle registrazioni che verranno trasmesse il prossimo venerdì 22 febbraio in prima serata nello speciale dedicato alla sua scelta. La curiosità dei telespettatori del Trono ...

Uomini e Donne ultime notizie, Andrea e Arianna sempre più complici Arianna e Andrea di Uomini e Donne sono inseparabili! Dal momento della scelta, si sono allontanati solo per pochissime volte: stanno bruciando...

Anticipazioni Uomini e donne : Dal Corso avrebbe cambiato idea dopo il no aTeresa : La scelta di Teresa Langella andrà in onda domani 15 febbraio in prima serata su Canale 5 e, nelle ore che precedono tale atteso speciale, la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne è tutta rivolta alla decisione presa dalla tronista napoletana. La registrazione nel castello medievale, infatti, è già avvenuta e dal web continuano a rimbalzare spoiler insistenti riguardo il nome del corteggiatore da lei scelto. dopo un perCorso abbastanza ...

Uomini e Donne - la scelta di Teresa Langella : “Ecco cosa succede nella villa” : Manca davvero poco adesso alla scelta di Teresa Langella, unica protagonista femminile del trono classico di Uomini e Donne. Poi toccherà a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Tutti i tronisti sceglieranno il corteggiatore o la corteggiatrice preferita con un meccanismo insolito. Non in studio ma in villa. Puntate speciali che andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 15 febbraio in cui il pubblico, dopo ...

Uomini e Donne - Angela umiliata da Benny lascia la trasmissione in lacrime : Angela Di Iorio, la famosa dama del trono over di Uomini e Donne, tanto bersagliata da Tina e Gianni, ha deciso di lasciare la trasmissione. La donna, nel corso di una precedente puntata aveva conosciuto Benny. L'uomo si era detto molto interessato a lei. Tuttavia, dopo una prima uscita, si è ricreduto completamente e, tornato in studio, ha umiliato fortemente la dama dicendo: "Non faccio il badante". Dopo la sua versione dei fatti, è entrata ...

Uomini e Donne - la De Filippi a Claire e Gian Battista : 'Io non caccio - sta a voi' : Nel corso della precedente puntata di Uomini e Donne è scoppiata una vera e propria bufera. Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio nuovamente Claire e Gian Battista. I due protagonisti, dopo essere stati smascherati dalla redazione in quanto si mettevano d'accordo su cosa dire, hanno chiesto di tornare per chiarire la loro posizione. La conduttrice ha dato loro la possibilità di difendersi, tuttavia, ciò che hanno rivelato, non ha ...

Uomini e Donne anticipazioni : Claudia è già stufa di Lorenzo : Claudia Dionigi guarda un altro a Uomini e Donne. E Lorenzo Riccardi? Gli alti e bassi tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi continueranno a dare pepe a Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi andrà in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, con il Trono Classico. Al centro dell’appuntamento del giovedì ci saranno Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. A pochi giorni dalla scelta, che avverrà in prima serata su ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Claudia delusa dalle parole di Lorenzo - arriva Andrea : Dopo tre puntate dedicate agli Over, oggi 14 febbraio torna su Canale 5 il Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei suoi giovani tronisti. L'addio di Teresa Langella, che la scorsa settimana si è detta pronta alla scelta, aprirà oggi la strada al nuovo tronista Andrea Zelletta: il classico video di introduzione permetterà ai telespettatori di conoscere i suoi ideali e le sue aspettative all'interno del programma. Ma la puntata odierna ...

Uomini e Donne - Giordano e la separazione da Nilufar : "Periodo di cambiamenti - ho l'ansia" : I fan si mettano il cuore in pace: Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati non torneranno insieme. Cade quindi ogni speranza di rivederli fianco a fianco in tv.Ha dichiarato Giordano su Instagram: “Ciao, amici! Io sono a Napoli. Nei prossimi giorni impacchetterò tutte le mie cose che porterò a Roma, nei prossimi giorni vi racconterò meglio tutto. È un periodo un po’ strano per me, di cambiamenti. Non vi nascondo che la mia amica ansia mi ...

Uomini e Donne ultime notizie, Andrea e Arianna sempre più complici Arianna e Andrea di Uomini e Donne sono inseparabili! Dal momento della scelta, si sono allontanati solo per pochissime volte: stanno bruciando tutte le tappe e non ci meraviglieremmo – detto con franchezza – se dovessero decidere di fare un passo importante insieme. Andrea

Uomini e Donne Trono Over : Angela Di Iorio dopo una delusione lascia il programma?! : Uomini e Donne oggi, Angela Di Iorio del Trono Over lascia il programma Angela Di Iorio, grande protagonista di questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, decide di lasciare il programma. La... L'articolo Uomini e Donne Trono Over: Angela Di Iorio dopo una delusione lascia il programma?! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.