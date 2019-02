Sei un businessman? Te lo svela il segno zodiacale

gqitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Pensate di essere un ottimo manager, votato agli affari e capace di amministrare in modo proficuo? Per saperlo, basta che rispondiate a qualche semplice domanda: credete nel vostro ambiente aziendale e sembrate conoscere istintivamente le mosse giuste per aumentare il vostro valore come dipendente o come manager? Che la risposta sia sì o no, sappiate che in parte la vostra propensione agli affari potrebbe dipendere dal vostro: ci sono segni con un talento naturale per comandare e altri che invece preferiscono lasciare le redini a qualcun altro. Un uomo d'affari, un manager fatto e finito, sa cosa deve essere fatto e lo fa in modo tempestivo. Stabilisce gli obiettivi, capisce i passaggi che deve compiere per raggiungerli e li raggiunge quasi sempre. Inoltre, può commettere errori, ma se ne assume la responsabilità e impara da essi. Non smette mai di apprendere e ...